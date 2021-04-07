Упал в шахту лифта: в Пензе выясняют обстоятельства смерти бетонщика

07.04.2021 | 16:13

В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 39-летнего рабочего на стройке в микрорайоне ГПЗ.

ЧП произошло 29 марта на участке, где возводится многоэтажка. Подрядчик, индивидуальный предприниматель, направил сотрудников монтировать монолитный каркас корпуса. Во время работ бентонщик упал в неогороженную шахту лифта с седьмого этажа объекта.

В тот же день мужчина скончался в больнице от полученных травм.

По факту его смерти начали доследственную проверку по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).

«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.