Упал в шахту лифта: в Пензе выясняют обстоятельства смерти бетонщика

В Пензе следователи разбираются в обстоятельствах гибели 39-летнего рабочего на стройке в микрорайоне ГПЗ.
ЧП произошло 29 марта на участке, где возводится многоэтажка. Подрядчик, индивидуальный предприниматель, направил сотрудников монтировать монолитный каркас корпуса. Во время работ бентонщик упал в неогороженную шахту лифта с седьмого этажа объекта.
В тот же день мужчина скончался в больнице от полученных травм.
По факту его смерти начали доследственную проверку по части 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).
«В настоящее время выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего и лица, ответственного за соблюдение требований охраны труда», - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ Татьяна Махницкая.
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penzainform.ru писал(a):Вывод: подрядчика на нары!