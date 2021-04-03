В Заречном 58-летняя автомобилистка наехала на детей

03.04.2021 | 14:49

В пятницу, 2 апреля, в Заречном произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних пешеходов. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 16:45 напротив дома № 3 на улице Светлой 58-летняя женщина, ехавшая на «Ладе-Калине», наехала на двух юных пешеходов.

8-летнюю девочку госпитализировали. Ее ровеснику медики оказали помощь на месте и отпустили.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.