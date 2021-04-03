Происшествия

В Заречном 58-летняя автомобилистка наехала на детей

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В пятницу, 2 апреля, в Заречном произошло ДТП с участием двух несовершеннолетних пешеходов. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 16:45 напротив дома № 3 на улице Светлой 58-летняя женщина, ехавшая на «Ладе-Калине», наехала на двух юных пешеходов.

8-летнюю девочку госпитализировали. Ее ровеснику медики оказали помощь на месте и отпустили.

Специалисты устанавливают причины и обстоятельства происшествия.

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Источник — фото pixabay.com
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Гость||

Это не езда если за рулем она

Гость||

Курица педали перепутала? Права купила, а ездить не купила.

Гость||

Альцгеймер?

Гость||

А с каких пор дети перестали бояться? Разве их этому не учат? Сначала надо убедиться в безопасности перехода: посмотреть налево, потом направо, как раньше учили.

Имя: Гость
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