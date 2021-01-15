На улице Рахманинова в Пензе маршрутка попала в ДТП

15.01.2021 | 15:56

Днем в пятницу, 15 января, в Пензе произошло ДТП с участием общественного транспорта. Фото с места происшествия выложил в группе социальной сети «ВКонтакте» очевидец происшествия.

На снимке видно, что столкнулись легковой автомобиль, похожий на Toyota Camry, и маршрутка № 89. Кроме того, на заднем плане видна часть еще одной машины, которая также может являться участницей инцидента.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в ДТП пострадала девушка. Медики оказали ей помощь на месте и отпустили. Обстоятельства и причины аварии выясняют специалисты.

«Ул. Рахманинова, возле церкви авария, перекрыты все полосы, проезда нет», - прокомментировал автор фото.

В последнее время дорожные инциденты с участием маршруток случаются нередко. Так, 26 декабря на перекрестке улиц Кирова и Кураева микроавтобус маршрута № 17 въехал в багажник «Лады».

28 ноября на улице Ладожской столкнулись маршрутка № 30 и Toyota, после чего микроавтобус врезался в столб. Пострадала его 20-летняя пассажирка.