Сетевое издание|18+|Пятница|15 янв 2021|17:14
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Происшествия

На улице Рахманинова в Пензе маршрутка попала в ДТП

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Днем в пятницу, 15 января, в Пензе произошло ДТП с участием общественного транспорта. Фото с места происшествия выложил в группе социальной сети «ВКонтакте» очевидец происшествия.

На снимке видно, что столкнулись легковой автомобиль, похожий на Toyota Camry, и маршрутка № 89. Кроме того, на заднем плане видна часть еще одной машины, которая также может являться участницей инцидента.

Как сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в ДТП пострадала девушка. Медики оказали ей помощь на месте и отпустили. Обстоятельства и причины аварии выясняют специалисты.

«Ул. Рахманинова, возле церкви авария, перекрыты все полосы, проезда нет», - прокомментировал автор фото.

В последнее время дорожные инциденты с участием маршруток случаются нередко. Так, 26 декабря на перекрестке улиц Кирова и Кураева микроавтобус маршрута № 17 въехал в багажник «Лады».

28 ноября на улице Ладожской столкнулись маршрутка № 30 и Toyota, после чего микроавтобус врезался в столб. Пострадала его 20-летняя пассажирка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Странно, и дорогу почистили.

Гость||

Все ринулись в объезд на собинова, а там баран на как не странно на маршрутке 89 выехал на встречку и устроил затор

Гость||

на этом почти месте в декабре человека убил джип лексус, тварь 1985 года рождения кажется писали убила не в чем не повинного мужика

Гость||

Маршрутки - это гробы.

Ликвидировать маршрутки!

Надо развивать троллейбусное движение.

В частности троллейбусы с УАХ.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Днем в пятницу, 15 января, в Пензе произошло ДТП с участием общественного транспорта.
Можете хоть миллион раз повторить, но маршрутка от этого не станет общественным транспортом.

Гость||

Правильно, это ужас как водители маршруток нарушают ПДД!

Гость||

Гость писал(a):

Правильно, это ужас как водители маршруток нарушают ПДД!
А потом эти маршрутчики паркуют свой коммерческий транспорт во дворах жилых домов:

https://www.penzainform.ru/questions/law/kuda_pozhalovatsya_na_stoyanku_gazeli_vo_dvore_v_nochnoe_vremya_2e91.html

Имя: Гость
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