В центре Пензы столкнулись маршрутка и легковушка

26.12.2020 | 13:35

В субботу, 26 декабря, около 13:00 в самом центре Пензы, на перекрестке улиц Кирова и Кураева, произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Фото с места происшествия опубликовал очевидец в соцсети «ВКонтакте».

На снимке видно, что на регулируемом перекрестке возле здания арбитражного суда микроавтобус маршрута № 17 въехал в багажник «Лады».

Информация о пострадавших в ДТП в дежурную часть не поступала, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

Почти месяц назад, 28 ноября, в Пензе произошло аналогичное происшествие. На улице Ладожской столкнулись маршрутка № 30 и Toyota, после чего микроавтобус врезался в столб. Пострадала его 20-летняя пассажирка.