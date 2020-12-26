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Происшествия

В центре Пензы столкнулись маршрутка и легковушка

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В субботу, 26 декабря, около 13:00 в самом центре Пензы, на перекрестке улиц Кирова и Кураева, произошло ДТП с участием общественного транспорта.

Фото с места происшествия опубликовал очевидец в соцсети «ВКонтакте».

На снимке видно, что на регулируемом перекрестке возле здания арбитражного суда микроавтобус маршрута № 17 въехал в багажник «Лады».

Информация о пострадавших в ДТП в дежурную часть не поступала, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в отделении пропаганды регионального управления ГИБДД.

Почти месяц назад, 28 ноября, в Пензе произошло аналогичное происшествие. На улице Ладожской столкнулись маршрутка № 30 и Toyota, после чего микроавтобус врезался в столб. Пострадала его 20-летняя пассажирка.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото https://vk.com/sova_penza
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Гость||

Буртасские папуасы сами не понимает что делают за рулем.

Гость||

Маршрутки они деньги заканчивают, им некогда.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Информация о пострадавших в ДТП в дежурную часть не поступала
Вот так ДТП с общественным транспортом не попадают в статистику.

Гость||

Кто отвечает за безопасность пассажиров?За бешенные деньги за проезд пассажиры рискуют жизнями!

Гость||

Маршутчик бабло считал? Жопонюхстао характерно для маршрутников

Гость||

На остановке Чкалова автобус въехал в маршрутку.

Гость||

Ничего особенного обычное ДТП от большого знания ПДД

Гость||

Опять общественный транспорт!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В субботу, 26 декабря, около 13:00 в самом центре Пензы, на перекрестке улиц Кирова и Кураева, произошло ДТП с участием общественного транспорта.
Маршрутка - это НЕ общественный транспорт.

Имя: Гость
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