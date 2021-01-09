Озвучены предварительные сведения о пожаре в «Доме книголюба»

09.01.2021 | 18:00

На том же месте, в тот же час, но спустя три месяца: в «Доме книголюба» (памятник истории и культуры регионального значения) вновь вспыхнул пожар.

Предыдущее ЧП было зафиксировано в октябре 2020-го. Возгорание не было случайным - вероятно, как и сейчас.

«Причиной пожара в октябре стал поджог - это уже точно установлено. Имеется предположение, что в этот раз также чьи-то умышленные действия стали причиной данного загорания. К счастью, и в этот раз пожарные прибыли вовремя, сумели спасти здание. Обгорела стена и кровля на площади 20 квадратных метров. Никто не пострадал», - сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС по Пензенской области Анна Шупилова.

В прошлый раз спасателям пришлось выводить из здания пожилую женщину-сторожа, надышавшуюся продуктами горения. После произошедшего она сразу уволилась, повтора события больше не ждали.

После октябрьского ЧП «Дом книголюба» сразу начали восстанавливать.

«На данный момент - то, что критически необходимо для функционирования здания. Прежде всего - крыша, чтобы не допустить попадания осадков внутрь. После окончания аварийных работ мы начнем планомерный конечный ремонт», - рассказывал директор ресторана Юрий Ермишин.

Во время тушения пожара вновь пришлось пробивать крышу. Сейчас помещения залиты водой, многие документы пострадали.

Очень жалеет о случившемся пензенский художник Валерий Копняк.

«Приехала полиция, что-то смотрели. Мне вид отсюда нравился на Покровский собор. Сам дом красивый, живописный, можно было даже его нарисовать, присматривал. жалко, конечно. очень надеюсь, что его починят - исторический все-таки домик», - отметил он.

По закону лица, причинившие вред объекту культуры, несут ответственность, в том числе уголовную.

«Главное управление обращается ко всем возможным очевидцам начала данного пожара: возможно, они что-то могут рассказать нашим дознавателям. В этом случае просим позвонить по телефону 68-17-77 или обратиться на Большую Радищевскую, 12, в управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по области», - добавила Анна Шупилова.