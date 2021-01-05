В Пензенской области женщина и подросток пострадали в ДТП с 3 авто

05.01.2021 | 12:30

В понедельник, 4 января, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие с участием сразу трех автомобилей.

По предварительным данным, в 15:40 на 672-м километре федеральной трассы М5 «Урал» столкнулись КамАЗ с полуприцепом под управлением 28-летнего шофера, «Лада-Гранта» с 40-летним водителем и «Лада-Ларгус», за рулем которой находился 31-летний мужчина.

Больше всех досталось пассажирам «Гранты» - находившихся в салоне 15-летнюю девочку и 43-летнюю женщину госпитализировали с травмами.

«По данному факту проводится проверка», - сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.