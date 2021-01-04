Оперштаб сообщил о новых жертвах COVID-19 в Пензенской области

04.01.2021 | 21:22

В понедельник, 4 января, в Пензенской области подтвердили три смерти от коронавирусной инфекции. Жертвами оказались пожилые женщины.

Старшей было 89 лет. У нее диагностировали диффузный пневмосклероз, менингиому, гнойный цистит, многоузловой коллоидный зоб, кисты почек и кифосколиоз.

Вторая умершая - в возрасте 83 лет. Кроме COVID-19 у нее выявили хроническую ишемическую болезнь сердца с атеросклеротическим кардиосклерозом, артериальную гипертензию, инсулинопотребный сахарный диабет II типа и ожирение II степени.

Третья (79 лет) также была диабетиком. Кроме того, она страдала гипертонической болезнью, нефроангиосклерозом и ожирением II степени.

Таким образом, к 4 января оперштаб сообщил о 332 жертвах COVID-19.

«Выписаны сегодня 146 пациентов. Итого выздоровевших - 21 738», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.