Оперштаб сообщил о новых жертвах COVID-19 в Пензенской области

В понедельник, 4 января, в Пензенской области подтвердили три смерти от коронавирусной инфекции. Жертвами оказались пожилые женщины.
Старшей было 89 лет. У нее диагностировали диффузный пневмосклероз, менингиому, гнойный цистит, многоузловой коллоидный зоб, кисты почек и кифосколиоз.
Вторая умершая - в возрасте 83 лет. Кроме COVID-19 у нее выявили хроническую ишемическую болезнь сердца с атеросклеротическим кардиосклерозом, артериальную гипертензию, инсулинопотребный сахарный диабет II типа и ожирение II степени.
Третья (79 лет) также была диабетиком. Кроме того, она страдала гипертонической болезнью, нефроангиосклерозом и ожирением II степени.
Таким образом, к 4 января оперштаб сообщил о 332 жертвах COVID-19.
«Выписаны сегодня 146 пациентов. Итого выздоровевших - 21 738», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
задрали!