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Происшествия

Оперштаб сообщил о новых жертвах COVID-19 в Пензенской области

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В понедельник, 4 января, в Пензенской области подтвердили три смерти от коронавирусной инфекции. Жертвами оказались пожилые женщины.

Старшей было 89 лет. У нее диагностировали диффузный пневмосклероз, менингиому, гнойный цистит, многоузловой коллоидный зоб, кисты почек и кифосколиоз.

Вторая умершая - в возрасте 83 лет. Кроме COVID-19 у нее выявили хроническую ишемическую болезнь сердца с атеросклеротическим кардиосклерозом, артериальную гипертензию, инсулинопотребный сахарный диабет II типа и ожирение II степени.

Третья (79 лет) также была диабетиком. Кроме того, она страдала гипертонической болезнью, нефроангиосклерозом и ожирением II степени.

Таким образом, к 4 января оперштаб сообщил о 332 жертвах COVID-19.

«Выписаны сегодня 146 пациентов. Итого выздоровевших - 21 738», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

задрали!

Гость||

Прогнозы оправданы: вчера было 2,сегодня -3,завтра снова 2 и так далее до конца пандемии...все очень предсказуемо и ясно

Гость||

В Британии старичка 82 года показали,ходит на диализ в госпиталь.Его приввили векторной оьезьяньей вакциной.Так что в таком возрасте там он умирать не собирается.Его ещё и лечут.Это с ковидом в больничку забирают, а так не лечит у нас такого возраста людей отечественнвя медицина.

Кто их заразил ? Сколиоз как определили при жизни или после ?

Гость||

Не интересно. В таком возрасте- неудивительно.

Гость||

Гость писал(a):

Прогнозы оправданы: вчера было 2,сегодня -3,завтра снова 2 и так далее до конца пандемии...все очень предсказуемо и ясно
не,ну если будет по 100-200 в день,то эпидэмия закончится раньше. вместе с людьми

Гость||

Гость писал(a):

Кто их заразил ? Сколиоз как определили при жизни или после ?
определили до жизни. на узи

Гость||

Правильно, неинтересно потому, что средняя продолжительность жизни в России 76 и это у женщин.

Имя: Гость
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