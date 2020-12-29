При пожаре в Городищенском районе погиб пожилой мужчина

29.12.2020 | 09:27

В понедельник, 28 декабря, в Городищенском районе Пензенской области произошел пожар. Сигнал о возгорании на улице Московской в селе Лопатино поступил на пульт дежурного в 15:48.

На место происшествия выехали семь сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области на трех спецавтомобилях. Несмотря на их усилия, срубовый дом площадью 96 кв. м полностью сгорел. В огне погиб хозяин.

«Предполагаемая причина - нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Несоблюдение требований пожарной безопасности обернулось для мужчины 1932 года рождения гибелью», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

По факту случившегося начата проверка.

Спасатели обратились к жителям область с призывом соблюдать требования пожарной безопасности при эксплуатации отопительного оборудования.