В Пензенской области от коронавируса скончались еще два человека

21.12.2020 | 10:01

В воскресенье, 20 декабря, оперативный штаб Пензенской области сообщил о смерти еще двух человек от коронавируса.

Это мужчина 1950 года рождения с такими сопутствующими заболеваниями, как хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных, почечных артерий, атеросклеротический нефросклероз, артериальная гипертензия, ожирение первой степени, сахарный диабет второго типа.

Осложнением стала субтотальная пневмония.

Вторая жертва - женщина 1973 года рождения. В ее случае в качестве сопутствующих заболеваний перечислены артериальная гипертензия, ожирение второй степени, лейомиома матки. Осложнение - тотальная пневмония.

Днем ранее, 19-го числа, оперштаб информировал о смерти двух человек того же возраста и с теми же самыми сопутствующими заболеваниями. Пресс-секретарь губернатора и регионального правительства Дина Черемушкина уточнила, что речь идет о разных людях.

Таким образом, за все время пандемии от коронавируса, по официальным данным, умерли 293 жителя области.