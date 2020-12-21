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Происшествия

В Пензенской области от коронавируса скончались еще два человека

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В воскресенье, 20 декабря, оперативный штаб Пензенской области сообщил о смерти еще двух человек от коронавируса.

Это мужчина 1950 года рождения с такими сопутствующими заболеваниями, как хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз, атеросклероз аорты, коронарных, церебральных, почечных артерий, атеросклеротический нефросклероз, артериальная гипертензия, ожирение первой степени, сахарный диабет второго типа.

Осложнением стала субтотальная пневмония.

Вторая жертва - женщина 1973 года рождения. В ее случае в качестве сопутствующих заболеваний перечислены артериальная гипертензия, ожирение второй степени, лейомиома матки. Осложнение - тотальная пневмония.

Днем ранее, 19-го числа, оперштаб информировал о смерти двух человек того же возраста и с теми же самыми сопутствующими заболеваниями. Пресс-секретарь губернатора и регионального правительства Дина Черемушкина уточнила, что речь идет о разных людях.

Таким образом, за все время пандемии от коронавируса, по официальным данным, умерли 293 жителя области.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Жрать меньше надо и продукты только натуральные. В 70 лет с кучей болезней просто недоумение как они вообще еще жили последние 10 лет. Одно только ожирение уже наводить на мысль.

болели от неправильного питания.

Гость||

Гость писал(a):

Жрать меньше надо и продукты только натуральные. В 70 лет с кучей болезней просто недоумение как они вообще еще жили последние 10 лет. Одно только ожирение уже наводить на мысль.

болели от неправильного питания.

продуктов натуральных нет, а те что сможете найти - не сможете купить. Замкнутый круг.

Гость||

Молоко натуральное где можно купить? И творог.

Гость||

В селах по 2 коровы осталось, где уж в городе найти.

Гость||

Гость писал(a):

продуктов натуральных нет, а те что сможете найти - не сможете купить. Замкнутый круг.

за то голосовали - одобрямс.

Гость||

Гость писал(a):

Молоко натуральное где можно купить? И творог.

Надо не теперь бегать молоко искать, а выбирать правильно, головой думать, о будущем. Теперь попляшите. По телеку слышу вам там все лучше и лучше.

Имя: Гость
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