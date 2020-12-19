В Пензенской области COVID-19 унес жизни еще двух человек

В субботу, 19 декабря, в Пензенской области выписаны из больниц 117 пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию. В общей сложности количество выздоровевших достигло 19 633.
Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Также стало известно о смерти двух человек - мужчины 1950-го и женщины 1973 года рождения.
Оба пациента страдали артериальной гипертензией и ожирением. У мужчины также сопутствующими болезнями были хроническая ишемическая болезнь сердца, кардиосклероз, атеросклероз артерий, сахарный диабет II типа, у женщины - лейома матки.
Причиной смерти в обоих случаях стала коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.