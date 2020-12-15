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Происшествия

В Кузнецком районе пожарный извещатель спас жизнь пенсионера

Печать

В Кузнецком районе благодаря пожарному извещателю спасся 67-летний житель села Анненково. Об этом во вторник, 15 декабря, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пожар в срубовом доме площадью 36 квадратных метров случился около 3:00 14 декабря. Пенсионер в это время спал. Разбудил его звук датчика. Комнату заволокло дымом, мужчина выбежал наружу и увидел, что пылает чердак жилища.

В итоге огонь уничтожил дом, а также дощатый пристрой к нему. Предварительная причина возгорания - перекал печи.

Ранее датчик спас жизнь 71-летнего пенсионера из села Варваровка Каменского района. Прибор также разбудил его среди ночи. Мужчина попытался потушить огонь подручными средствами, но не преуспел, после чего выбежал на улицу.

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