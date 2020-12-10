Дымовой извещатель помог сельчанину спастись от пожара

10.12.2020 | 19:17

Датчик спас жизнь пенсионеру из села Варваровка Каменского района. Правда, от прибора, который сработал в доме на улице Энтузиастов, ничего не осталось - его вместе с крышей уничтожил огонь.

«В момент возникновения пожара домовладелец, мужчина 1949 года рождения, находился дома, спал. Проснулся от пронзительного звука дымового пожарного извещателя, который ему установили родственники. В доме уже было задымление и на потолочном перекрытии виднелись языки пламени.

Пенсионер попытался потушить огонь подручными средствами, но у него ничего не получилось, после чего он пробрался к выходу и эвакуировался в безопасную зону», - сообщил старший инженер отдела надзорной деятельности Каменского района ГУ МЧС России по области Вадим Танцырев.

Ни ожогов, ни других травм, кроме психологической, пенсионер не получил. Теперь, скорее всего, он поселится у близких - в его доме жить невозможно. Лишились крыши над головой и соседи - семья Устимовых.

«Проводка искрила, зато он сам электрик всю жизнь. Я говорю: «Ты чего же такие вещи допускаешь?» Тем более у него сухой дом, у меня - кирпич», - рассказал мужчина.

Точную причину возгорания установят эксперты.

Это не первый случай, когда благодаря дымовому извещателю удается избежать человеческих жертв. Люди реагируют на сигнал и вовремя покидают помещение.

«Сотрудники Главного управления МЧС по Пензенской области обращаются к жителям и гостям региона: не пренебрегайте элементарными правилами пожарной безопасности, не стоит забывать об опасностях ненадлежащей эксплуатации отопительного оборудования и электроприборов», - подчеркнул Вадим Танцырев.