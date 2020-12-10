Сетевое издание|18+|Четверг|10 дек 2020|19:34
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-8oC
-7oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Ясно |
 

Происшествия

Дымовой извещатель помог сельчанину спастись от пожара

Печать

Датчик спас жизнь пенсионеру из села Варваровка Каменского района. Правда, от прибора, который сработал в доме на улице Энтузиастов, ничего не осталось - его вместе с крышей уничтожил огонь.

«В момент возникновения пожара домовладелец, мужчина 1949 года рождения, находился дома, спал. Проснулся от пронзительного звука дымового пожарного извещателя, который ему установили родственники. В доме уже было задымление и на потолочном перекрытии виднелись языки пламени.

Пенсионер попытался потушить огонь подручными средствами, но у него ничего не получилось, после чего он пробрался к выходу и эвакуировался в безопасную зону», - сообщил старший инженер отдела надзорной деятельности Каменского района ГУ МЧС России по области Вадим Танцырев.

Ни ожогов, ни других травм, кроме психологической, пенсионер не получил. Теперь, скорее всего, он поселится у близких - в его доме жить невозможно. Лишились крыши над головой и соседи - семья Устимовых.

«Проводка искрила, зато он сам электрик всю жизнь. Я говорю: «Ты чего же такие вещи допускаешь?» Тем более у него сухой дом, у меня - кирпич», - рассказал мужчина.

Точную причину возгорания установят эксперты.

Это не первый случай, когда благодаря дымовому извещателю удается избежать человеческих жертв. Люди реагируют на сигнал и вовремя покидают помещение.

«Сотрудники Главного управления МЧС по Пензенской области обращаются к жителям и гостям региона: не пренебрегайте элементарными правилами пожарной безопасности, не стоит забывать об опасностях ненадлежащей эксплуатации отопительного оборудования и электроприборов», - подчеркнул Вадим Танцырев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте