В Пензенской области коронавирус унес еще три жизни

14.12.2020 | 19:19

В понедельник, 14 декабря, в Пензенской области зарегистрировали три смерти от коронавирусной инфекции. Из жизни ушли двое мужчин и женщина.

Пациентке было 70 лет. Кроме COVID-19 у нее диагностировали атеросклероз, артериальную гипертензию и ожирение I степени.

Младшему из умерших мужчин - 55 лет. Он страдал атеросклерозом, артериолонефросклерозом, хронической ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом и артериальной гипертензией.

Второму мужчине было 67. В числе сопутствующих заболеваний названы сахарный диабет II типа, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз и атеросклероз.

Таким образом, теперь в регионе насчитывается 278 жертв, о которых сообщил оперативный штаб.

«Выписаны сегодня 112 пациентов. Итого выздоровевших - 19 041», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.