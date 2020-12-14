В Пензенской области коронавирус унес еще три жизни

В понедельник, 14 декабря, в Пензенской области зарегистрировали три смерти от коронавирусной инфекции. Из жизни ушли двое мужчин и женщина.
Пациентке было 70 лет. Кроме COVID-19 у нее диагностировали атеросклероз, артериальную гипертензию и ожирение I степени.
Младшему из умерших мужчин - 55 лет. Он страдал атеросклерозом, артериолонефросклерозом, хронической ишемической болезнью сердца, постинфарктным кардиосклерозом и артериальной гипертензией.
Второму мужчине было 67. В числе сопутствующих заболеваний названы сахарный диабет II типа, хроническая ишемическая болезнь сердца, атеросклеротический кардиосклероз и атеросклероз.
Таким образом, теперь в регионе насчитывается 278 жертв, о которых сообщил оперативный штаб.
«Выписаны сегодня 112 пациентов. Итого выздоровевших - 19 041», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Стаьильность. Стабильно по три.