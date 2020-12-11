В Каменке спасатели потушили горевший чердак частного дома

11.12.2020 | 20:33

В Каменке на улице Октябрьской горела крыша жилого строения, языки пламени вырывались наружу. Спасатели старались не дать огню распространиться. К месту ЧП было направлено две единицы спецтехники, туда же прибыла еще одна машина - с добровольной пожарной дружиной.

«Было установлено, что происходит горение на чердаке дома. Дом щитовой, размером 10×10. В кратчайшие сроки пожар был локализован и ликвидирован», - сообщил начальник пожарно-спасательной части № 28 ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Кузнецов.

Причины случившегося пока устанавливаются, но не исключено, что возгорание произошло из-за перегрева отопительных приборов. Эту версию в качестве основной называет хозяин жилища, который вернулся домой рано утром - как раз в момент возгорания.

«Я пришел - дым идет! Оказывается, вся система закрыта была», - пояснил погорелец.

«В связи с похолоданием резко возросло количество пожаров в частном жилом секторе. В основном это связано с интенсивной топкой отопительных приборов», - отметил Сергей Кузнецов.

Жертв и пострадавших в этом пожаре нет. Тем временем сотрудники МЧС в очередной раз напоминают владельцам печей, газовых котлов и другого оборудования, предназначенного для обогрева жилья, о внимательном отношении к работе отопительных приборов.