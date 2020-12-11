Сетевое издание|18+|Пятница|11 дек 2020|21:36
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-13oC
-12oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-10oC
-9oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

В Каменке спасатели потушили горевший чердак частного дома

Печать

В Каменке на улице Октябрьской горела крыша жилого строения, языки пламени вырывались наружу. Спасатели старались не дать огню распространиться. К месту ЧП было направлено две единицы спецтехники, туда же прибыла еще одна машина - с добровольной пожарной дружиной.

«Было установлено, что происходит горение на чердаке дома. Дом щитовой, размером 10×10. В кратчайшие сроки пожар был локализован и ликвидирован», - сообщил начальник пожарно-спасательной части № 28 ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Кузнецов.

Причины случившегося пока устанавливаются, но не исключено, что возгорание произошло из-за перегрева отопительных приборов. Эту версию в качестве основной называет хозяин жилища, который вернулся домой рано утром - как раз в момент возгорания.

«Я пришел - дым идет! Оказывается, вся система закрыта была», - пояснил погорелец.

«В связи с похолоданием резко возросло количество пожаров в частном жилом секторе. В основном это связано с интенсивной топкой отопительных приборов», - отметил Сергей Кузнецов.

Жертв и пострадавших в этом пожаре нет. Тем временем сотрудники МЧС в очередной раз напоминают владельцам печей, газовых котлов и другого оборудования, предназначенного для обогрева жилья, о внимательном отношении к работе отопительных приборов.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Молодцы ребята помогли не остаться на улице в такой холод

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте