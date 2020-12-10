В Нижнем Ломове при пожаре пострадали два человека

10.12.2020 | 17:10

В четверг, 10 декабря, в Нижнем Ломове случился пожар, в котором пострадали два человека.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области, сигнал, что на улице Красноармейской загорелся деревянный дом, поступил спасателям в 5:48. На место выехали 14 пожарных на 3 спецмашинах.

В результате ЧП сгорело потолочное перекрытие на площади 15 квадратных метров. Пострадали 24-летний мужчина и 50-летняя женщина.

В настоящее время специалисты устанавливают причину возгорания.

«Не стоит халатно относиться к обращению с электроприборами, отопительным оборудованием. Порой пожар не дает второго шанса», - напомнили жителям области спасатели.

6 декабря в Сердобске погибла 57-летняя женщина, а 7 декабря в селе Кошелевка Спасского района пожар унес жизнь 72-летнего мужчины.