В Пензенской области за ночь случилось два смертельных пожара

07.12.2020 | 09:41

В Пензенской области за одну ночь случилось сразу два смертельных пожара.

Первый из них имел место в воскресенье, 6 декабря, в Сердобске. В 22:45 поступил сигнал о возгорании деревянного дома площадью 80 квадратных метров на улице Сорокина.

«Сгорела кровля на площади 30 кв. м и выгорело внутри на площади 5 кв. м», - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области.

В итоге погибла хозяйка дома - женщина 1922 года рождения. Борьбу с огнем вели 12 человек с использованием 3 единиц специальной техники

Вторая трагедия случилась в ночь на понедельник, 7 декабря, в Спасском районе.

В 2:05 пришло сообщение о возгорании деревянного дома площадью 40 кв. м на Садовой улице в селе Кошелевка.

Там погиб 72-летний хозяин. Пожар ликвидировали 11 человек с привлечением 3 спецмашин.