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Происшествия

+2: появилась информация о новых жертвах COVID-19

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В Пензенской области стало известно о двух новых летальных исходах заболевания коронавирусной инфекцией. Список жертв пополнили мужчина 1958 года рождения и женщина 1962-го.

Оба кроме COVID-19 страдали хронической ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом и атеросклерозом.

У мужчины также диагностировали гипертоническую болезнь, нефроангиосклероз, сахарный диабет II типа и ожирение I степени.

Таким образом, за время пандемии оперштаб обнародовал информацию о 266 смертях от коронавируса в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 115 человек. Итого выздоровевших - 18 462», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

А крематорий администрации строить нужно,хоть небольшой.

Гость||

За счет бюджета.крематорий строиться не будет.подавайте заявку и за свой счет стройте на благо города.

Гость||

Гость писал(a):

За счет бюджета.крематорий строиться не будет
Клюнет в жопу жареный петух с заразой и построят.

Гость||

Гость писал(a):

за свой счет стройте на благо города.
Та мы не депутаты и министры... Простолюдины мы...

Гость||

Соболезную!

Гость||

Бабы ещё нарожают

Имя: Гость
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