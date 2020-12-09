+2: появилась информация о новых жертвах COVID-19

09.12.2020 | 19:34

В Пензенской области стало известно о двух новых летальных исходах заболевания коронавирусной инфекцией. Список жертв пополнили мужчина 1958 года рождения и женщина 1962-го.

Оба кроме COVID-19 страдали хронической ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом и атеросклерозом.

У мужчины также диагностировали гипертоническую болезнь, нефроангиосклероз, сахарный диабет II типа и ожирение I степени.

Таким образом, за время пандемии оперштаб обнародовал информацию о 266 смертях от коронавируса в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 115 человек. Итого выздоровевших - 18 462», - сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.