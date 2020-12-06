В Кузнецке попытка подвезти домой друга закончилась задержанием

06.12.2020 | 14:16

В Кузнецке сотрудники Росгвардии задержали нетрезвого водителя, лишенного прав. Инцидент произошел в субботу, 5 декабря.

Правоохранители патрулировали улицы и около 16:00 заметили двух мужчин. Те подошли к припаркованному ВАЗ-2109, сели в машину и поехали в сторону Стекловской улицы.

Росгвардейцы усомнились в трезвости горожан, поэтому отправились следом за «девяткой» и потребовали остановить ее. Автомобилист затормозил на обочине.

«При беседе с водителем росгвардейцы обнаружили характерные признаки опьянения. От мужчины исходил запах алкоголя, речь была невнятной. 41-летний гражданин был задержан на месте», - рассказали в пресс-службе управления Росгвардии по Пензенской области.

В итоге водитель оказался у сотрудников ГИБДД. По словам мужчины, он нарушил закон потому, что срочно потребовалось отвезти домой приятеля.

Освидетельствование подтвердило, что автомобилист нетрезв. Кроме того, ранее гражданина лишили права управлять транспортными средствами из-за проблем с алкоголем.