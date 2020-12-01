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Происшествия

В Пензе торопившаяся на маршрутку женщина попала под колеса

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Ленинский районный суд наказал 32-летнего водителя, сбившего пешехода.

21 августа мужчина ехал по улице Окружной. В какой-то момент на дороге появилась женщина, вышедшая из автобуса. Она увидела на другой стороне свою маршрутку и поспешила к ней, проигнорировав красный сигнал светофора и пешеходный переход.

Когда горожанка приблизилась к цели, ее сбил автомобиль пензенца. В итоге женщина получила перелом ноги, ссадины и ушибы, квалифицирующиеся как вред здоровью средней тяжести.

Несмотря на то что пензячка нарушила ПДД, водителя тоже признали виновным.

«В качестве отягчающего обстоятельства суд учел, что он пять раз привлекался к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области безопасности дорожного движения в течение года», - пояснили служители Фемиды.

Теперь мужчина не сможет управлять автомобилем в течение полутора лет.

Постановление не вступило в силу.

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Гость||

ИДИОТИЗМ!!! Если сама залезла под машину, что же мог сделать водитель? Вылезти из машины и отодвинуть ее.

Гость||

Ахренеть! А тетку не наказали за нарушение пдд? Я тоже пешеход, но в данной ситуации дтп произошло по вине пешехода! 1.5 года лишения за что? Ладно штраф, но блин, прав лишать сейчас, когда для многих автомобиль- это средство заработка! И то, что 5 раз привлекался не говорит о том, что он злостный нарушитель! Сама бросилась под колеса, а водитель виноват!

Гость||

Успела...

Имя: Гость
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