В Пензе торопившаяся на маршрутку женщина попала под колеса

01.12.2020 | 14:46

Ленинский районный суд наказал 32-летнего водителя, сбившего пешехода.

21 августа мужчина ехал по улице Окружной. В какой-то момент на дороге появилась женщина, вышедшая из автобуса. Она увидела на другой стороне свою маршрутку и поспешила к ней, проигнорировав красный сигнал светофора и пешеходный переход.

Когда горожанка приблизилась к цели, ее сбил автомобиль пензенца. В итоге женщина получила перелом ноги, ссадины и ушибы, квалифицирующиеся как вред здоровью средней тяжести.

Несмотря на то что пензячка нарушила ПДД, водителя тоже признали виновным.

«В качестве отягчающего обстоятельства суд учел, что он пять раз привлекался к административной ответственности за совершение административных правонарушений в области безопасности дорожного движения в течение года», - пояснили служители Фемиды.

Теперь мужчина не сможет управлять автомобилем в течение полутора лет.

Постановление не вступило в силу.