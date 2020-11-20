В Кузнецке ищут пропавшего 37-летнего Александра Максимова

20.11.2020 | 16:46

В Кузнецке пропал 37-летний Александр Валерьевич Максимов. Сообщение появилось на странице регионального отделения «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

В посте говорится, что место пребывания мужчины неизвестно с 14 ноября.

Рост Александра Максимова - 175 см, телосложение худощавое, волосы короткие темные, глаза карие.

Был одет в синюю куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, бордовую футболку, серую шапку, на руках - черные кожаные перчатки, обувь - темные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией об Александре Максимове, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.