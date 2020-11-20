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Происшествия

В Кузнецке ищут пропавшего 37-летнего Александра Максимова

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В Кузнецке пропал 37-летний Александр Валерьевич Максимов. Сообщение появилось на странице регионального отделения «Лиза Алерт» в социальной сети «ВКонтакте».

В посте говорится, что место пребывания мужчины неизвестно с 14 ноября.

Рост Александра Максимова - 175 см, телосложение худощавое, волосы короткие темные, глаза карие.

Был одет в синюю куртку с капюшоном, серые спортивные штаны, бордовую футболку, серую шапку, на руках - черные кожаные перчатки, обувь - темные кроссовки.

Всех, кто располагает информацией об Александре Максимове, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

Сидевший ?

Гость||

Пади откинулся ток

Гость||

Че по наколкам?

Гость||

Судя по фото,у него одно ухо.

Гость||

Пьер безъухов ?

Гость||

А где ухо?мусора отрезали ?

Имя: Гость
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