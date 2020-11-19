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Происшествия

На ул. Аустрина после столкновения с «Грантой» ВАЗ перевернулся на крышу

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В четверг, 19 ноября, очевидцы сообщили о серьезном ДТП на улице Аустрина, в районе мясокомбината в Пензе. Снимок лежащего на крыше автомобиля появился в чате водителей мессенджера Viber.

Последствия аварии попали и в объектив камеры участника группы «Сова Пенза Авто» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что опрокинувшаяся легковушка получила значительные повреждения. На место прибыла бригада скорой помощи.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, авария произошла около 12:35 рядом с домом 164Б. Участниками столкновения стали 65-летний водитель «Лады-Гранты» и 72-летний мужчина, управлявший ВАЗ-2115.

После удара «пятнадцатая» перевернулась на крышу. В ДТП получила травмы 70-летняя пассажирка машины. Женщину доставили в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото invite.viber.com, Чат водителей Пензы
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Гость||

Тазы головного мозга.

Гость||

Гость писал(a):

Тазы головного мозга.
Лечится через ДТП.

Гость||

повозка,она и есть повозка ...

Гость||

Вот они удивились!

Гость||

Крутяк! Таксисты или шипы?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Участниками столкновения стали 65-летний водитель «Лады-Гранты» и 72-летний мужчина, управлявший ВАЗ-2115.
эти то куда ломятся по правилу "никому не помешал" )))

это удел малолеток в штанах-колготках на нетрадиционном сяноне

Гость||

Запретить, запретить, запретить!!!

Имя: Гость
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