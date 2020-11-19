На ул. Аустрина после столкновения с «Грантой» ВАЗ перевернулся на крышу

19.11.2020 | 15:07

В четверг, 19 ноября, очевидцы сообщили о серьезном ДТП на улице Аустрина, в районе мясокомбината в Пензе. Снимок лежащего на крыше автомобиля появился в чате водителей мессенджера Viber.

Последствия аварии попали и в объектив камеры участника группы «Сова Пенза Авто» социальной сети «ВКонтакте». На кадрах видно, что опрокинувшаяся легковушка получила значительные повреждения. На место прибыла бригада скорой помощи.

Как сообщили порталу PenzaInform.ru в отделении пропаганды УГИБДД регионального УМВД, авария произошла около 12:35 рядом с домом 164Б. Участниками столкновения стали 65-летний водитель «Лады-Гранты» и 72-летний мужчина, управлявший ВАЗ-2115.

После удара «пятнадцатая» перевернулась на крышу. В ДТП получила травмы 70-летняя пассажирка машины. Женщину доставили в больницу.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства случившегося.