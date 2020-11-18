В Пензе под колесами машин оказались два ребенка и мужчина

18.11.2020 | 13:46

Во вторник, 17 ноября, в Пензе произошло два ДТП, в которых пострадали дети-пешеходы. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 8:40 у дома № 67 на улице Красной (напротив гимназии № 1) 32-летний водитель Toyota Camry сбил 13-летнюю школьницу.

В 12:35 возле дома № 22 улице Ворошилова 31-летний мужчина за рулем ВАЗ-2110 наехал на 9-летнего мальчика.

Оба ребенка получили травмы, их доставили в больницу и положили в отделение.

Еще один пешеход пострадал в ночь на среду, 18 ноября. ДТП произошло в 0:50 на улице Зеленодольской, напротив дома № 46 на Летней. Под колесами Renault Logan, которым управлял 45-летний шофер, оказался 31-летний мужчина. Его также госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства и причины, по которым пострадали пешеходы, выясняют специалисты Госавтоинспекции.