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Происшествия

В Пензе под колесами машин оказались два ребенка и мужчина

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Во вторник, 17 ноября, в Пензе произошло два ДТП, в которых пострадали дети-пешеходы. Об этом сообщили в отделении пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области.

По предварительным данным, в 8:40 у дома № 67 на улице Красной (напротив гимназии № 1) 32-летний водитель Toyota Camry сбил 13-летнюю школьницу.

В 12:35 возле дома № 22 улице Ворошилова 31-летний мужчина за рулем ВАЗ-2110 наехал на 9-летнего мальчика.

Оба ребенка получили травмы, их доставили в больницу и положили в отделение.

Еще один пешеход пострадал в ночь на среду, 18 ноября. ДТП произошло в 0:50 на улице Зеленодольской, напротив дома № 46 на Летней. Под колесами Renault Logan, которым управлял 45-летний шофер, оказался 31-летний мужчина. Его также госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

Обстоятельства и причины, по которым пострадали пешеходы, выясняют специалисты Госавтоинспекции.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото pixabay.com
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

По предварительным данным, в 8:40 у дома № 67 на улице Красной (напротив гимназии № 1) 32-летний водитель Toyota Camry сбил 13-летнюю школьницу.
так там по правилу "никому не помешал" все ездят через пешеходный переход по встречке

камеру туда поставить

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По предварительным данным, в 8:40 у дома № 67 на улице Красной (напротив гимназии № 1) 32-летний водитель Toyota Camry сбил 13-летнюю школьницу.
Гость писал(a):
так там по правилу "никому не помешал" все ездят через пешеходный переход по встречке

камеру туда поставить

Ну так там же не простые учатся,вот и положили лежачих полицейских да желтые мигалки перед переходом стоят,только мало помогает.

Гость||

По встречке, потому что на полосе стоят, чтобы детей у входа высадить?

Имя: Гость
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