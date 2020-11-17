В Пензе назвали причины увеличения числа утопленников

17.11.2020 | 08:48

Рост числа несчастных случаев, произошедших на водоемах Пензы летом 2020 года, объяснили погодными условиями и пандемией. Вопрос обсудили на заседании в гордуме в понедельник, 16 ноября.

Начальник МКУ «Управление по делам ГОЧС г. Пензы» Алексей Михайлов доложил членам постоянной комиссии по безопасности и городскому хозяйству, что на воде погибли 12 человек. В 2019 году утонувших было 5.

«Увеличение несчастных случаев на водоемах связано с аномальной жарой, невозможностью людей проводить отпуск на морских побережьях из-за пандемии коронавируса», - цитируется доклад Михайлова на сайте гордумы.

Известно также, что почти все погибшие находились в состоянии алкогольного опьянения.

На услуги по обеспечению безопасности людей на водных объектах города в этом году из бюджета выделили 580 тыс. 500 руб. Спасательные посты работали на трех пляжах: у городской больницы имени Г. А. Захарьина, в затоне Старой Суры в районе улицы Антонова и на водохранилище на реке Вяди (база отдыха «Светлая поляна»).