В Пензенской области от COVID-19 скончалась 40-летняя женщина

14.11.2020 | 19:14

В субботу, 14 ноября, в Пензенской области выписаны из больниц 150 человек, перенесших коронавирусную инфекцию. В общей сложности насчитывается 13 271 выздоровевший пациент.

Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В этот день стало известно о смерти женщины 1980 года рождения. Причиной ее ухода из жизни стала коронавирусная инфекция, осложненная полисегментарной пневмонией. При этом сопутствующими заболеваниями пациентка не страдала.

Таким образом с начала эпидемии в регионе количество скончавшихся составляет 216 человек.