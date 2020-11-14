В Пензенской области от COVID-19 скончалась 40-летняя женщина

В субботу, 14 ноября, в Пензенской области выписаны из больниц 150 человек, перенесших коронавирусную инфекцию. В общей сложности насчитывается 13 271 выздоровевший пациент.
Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
В этот день стало известно о смерти женщины 1980 года рождения. Причиной ее ухода из жизни стала коронавирусная инфекция, осложненная полисегментарной пневмонией. При этом сопутствующими заболеваниями пациентка не страдала.
Таким образом с начала эпидемии в регионе количество скончавшихся составляет 216 человек.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
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