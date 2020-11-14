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Происшествия

В Пензенской области от COVID-19 скончалась 40-летняя женщина

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В субботу, 14 ноября, в Пензенской области выписаны из больниц 150 человек, перенесших коронавирусную инфекцию. В общей сложности насчитывается 13 271 выздоровевший пациент.

Об этом сообщила в своем telegram-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

В этот день стало известно о смерти женщины 1980 года рождения. Причиной ее ухода из жизни стала коронавирусная инфекция, осложненная полисегментарной пневмонией. При этом сопутствующими заболеваниями пациентка не страдала.

Таким образом с начала эпидемии в регионе количество скончавшихся составляет 216 человек.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Страшно, молодые уходят. Видно время упущено... ожиданиями помощи

Гость||

Ужас!

Гость||

Когда начнут строить крематорий и выполнять все рекомендации Роспотребнадзора?

Это не последняя зараза и Пенза не готова к таким "сюрпризам",а они будут.

Вот уже попали в чёрный список к федералам,на карандаш взяли...

Москва начала выпуск гробов с герметичной стеклянной крышкой,для захоронения умерших от ковид-19.,что бы не хоронить в закрытом гробу с дезобработкой.

Гость||

и никакого ожирения...умирают молодые и это очень печально (((видимо слишком долго лечилась дома

Гость||

Нужно было давать реальную информацию ещё в феврале-марте,а сейчас люди устали от лжи,махнули на всё... Куда выведет.

Гость||

Гость писал(a):

Москва начала выпуск гробов с герметичной
Какая Москва, балаболка. Это рекламная акция одного похоронного бюро.

Гость||

Гость писал(a):

Страшно, молодые уходят.
Ничего не вижу страшного. Ты видать, по жизни трусишь.

Гость||

причиной смерти стало масконошество

запугади баб...

а я сегодня проехался на 54м до конечной и обратно без намордника...ждал бригаду контролеров обещаную - но свинчатку так и не пришлось использовать

Гость||

Гость писал(a):

причиной смерти стало масконошество

запугади баб...

а я сегодня проехался на 54м до конечной и обратно без намордника...ждал бригаду контролеров обещаную - но свинчатку так и не пришлось использовать

Сколько уже их, авторитетных и уважаемых, за этот год сказок нам понарассказывало. Болезнь новая, никто толком ничего не знает, старые шаблоны не работают, но поучать других хочется. Или статистикой мнение может подтвердить? Так нету ее еще. Говорят, что сильный иммунный ответ - тоже не всегда на пользу.

Гость||

Когда в школу? Дети толпами бродят по улицам и торговым центрам и растаскивают заразу.В школах порядок и дети под присмотром будут.Сразу в области заболеваемость пойдет на спад.

Гость||

Гость писал(a):

и никакого ожирения...умирают молодые и это очень печально (((видимо слишком долго лечилась дома
Нет. Слишком долго и неэффективно лечили в больнице. Результат развала медицины и коррупции во всех ветвях госуправления

Гость||

На 19.40 - очередной молокосос-имбецилок отписался. Такие писуны, как видят полицейского, так сразу с мокрыми штанами дрищут.

Гость||

Гость писал(a):

и никакого ожирения...умирают молодые и это очень печально (((видимо слишком долго лечилась дома

Нет. Слишком долго и неэффективно лечили в больнице. Результат развала медицины и коррупции во всех ветвях госуправления

Собственно все за это голосовали.В июле и сентябре была возможность как то чуть чуть исправить это но все как стадо баранов.Ну а теперь получайте что хотели.

Гость||

Гость писал(a):

Москва начала выпуск гробов с герметичной

Какая Москва, балаболка. Это рекламная акция одного похоронного бюро.

Так похоронка московская или с Пензенской тутуновки?

Имя: Гость
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