Жителей Пензенской области просят носить светоотражатели в темное время

Водитель не заметил пешехода, катившего велосипед по темной автомагистрали. Трагедия случилась на 1-м километре дороги Колышлей - Малая Сердоба: под колеса ВАЗа 15-й модели попал человек.
«В результате происшествия пешеход, мужчина 1941 года рождения, от полученных травм скончался на месте. По данному факту в настоящее время проводится проверка», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.
Если бы у погибшего на одежде были световозвращающие элементы, трагедии можно было избежать. Поэтому Госавтоинспекция напоминает, что в темное время суток и при недостаточной видимости пешеходы обязаны их иметь.
«При использовании таких предметов человек становится заметным на проезжей части на расстоянии около 150 метров, тем самым позволяя водителю вовремя заметить себя и заблаговременно принять меры к снижению скорости», - пояснил Валентин Новоженцев.
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конечно, пешеходы виноваты без светоотражающих одежд... водители деградировали... одни алкаши и наркоманы за рулем и лишенники...