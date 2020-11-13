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Происшествия

Жителей Пензенской области просят носить светоотражатели в темное время

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Водитель не заметил пешехода, катившего велосипед по темной автомагистрали. Трагедия случилась на 1-м километре дороги Колышлей - Малая Сердоба: под колеса ВАЗа 15-й модели попал человек.

«В результате происшествия пешеход, мужчина 1941 года рождения, от полученных травм скончался на месте. По данному факту в настоящее время проводится проверка», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Если бы у погибшего на одежде были световозвращающие элементы, трагедии можно было избежать. Поэтому Госавтоинспекция напоминает, что в темное время суток и при недостаточной видимости пешеходы обязаны их иметь.

«При использовании таких предметов человек становится заметным на проезжей части на расстоянии около 150 метров, тем самым позволяя водителю вовремя заметить себя и заблаговременно принять меры к снижению скорости», - пояснил Валентин Новоженцев.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

конечно, пешеходы виноваты без светоотражающих одежд... водители деградировали... одни алкаши и наркоманы за рулем и лишенники...

Гость||

в пензе за последние недели передавили народу..

Гость||

Маски нужно светящиеся шить-модно так сейчас.

Жизни говорю спасают.

Гость||

Вообще народ ходит в своей массе в черных робах, а освещение уличное никчемное, так что светоотражающие полоски будут не лишними.

Имя: Гость
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