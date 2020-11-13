Жителей Пензенской области просят носить светоотражатели в темное время

13.11.2020 | 18:46

Водитель не заметил пешехода, катившего велосипед по темной автомагистрали. Трагедия случилась на 1-м километре дороги Колышлей - Малая Сердоба: под колеса ВАЗа 15-й модели попал человек.

«В результате происшествия пешеход, мужчина 1941 года рождения, от полученных травм скончался на месте. По данному факту в настоящее время проводится проверка», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Если бы у погибшего на одежде были световозвращающие элементы, трагедии можно было избежать. Поэтому Госавтоинспекция напоминает, что в темное время суток и при недостаточной видимости пешеходы обязаны их иметь.

«При использовании таких предметов человек становится заметным на проезжей части на расстоянии около 150 метров, тем самым позволяя водителю вовремя заметить себя и заблаговременно принять меры к снижению скорости», - пояснил Валентин Новоженцев.