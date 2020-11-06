В Кузнецке столкнулись две легковушки с детьми

06.11.2020 | 19:15

Водитель не справился с управлением, техническая неисправность транспортного средства, а может, что-то еще помешало беспрепятственному пути легковушки - причины и обстоятельства этого ДТП будут известны только по окончании следствия. Происшествие случилось на 1-м километре автодороги Каменка - Междуречье - Крыловка в 10-м часу вечера.

«Водитель автомобиля ВАЗ-21093, мужчина 1985 года рождения, допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате происшествия водитель данного автомобиля от полученных травм скончался на месте», - сообщил начальник отделения УГИБДД УМВД России по Пензенской области Валентин Новоженцев.

Другое происшествие было зарегистрировано в Кузнецке. На улице Белинского столкнулись ВАЗ-2114 и Opel Astra. В салонах обоих автомобилей находились дети - девочки 2015 года рождения. Юную пассажирку иномарки госпитализировали, второй пострадавшей оказали помощь на месте. По факту ДТП проводится проверка.