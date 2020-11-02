В Пензенской области коронавирус унес четыре жизни за сутки

02.11.2020 | 20:13

В понедельник, 2 ноября, в Пензенской области зарегистрировали четыре смерти от коронавирусной инфекции. Скончались трое мужчин и женщина.

Самой молодой жертвой стал мужчина в возрасте 40 лет. Известно, что кроме COVID-19 у него была желчекаменная болезнь и хронический калькулезный холецистит.

Второму умершему был 51 год. В числе сопутствующих заболеваний названы атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, интерстициальный фиброз миокарда и артериальная гипертензия.

Третий - мужчина 1941 года рождения. У него также диагностировали атеросклероз, гипертоническую болезнь и нефросклероз.

Умершей женщине было 72. Она страдала гипертонической болезнью, хронической ишемической болезнью сердца, атеросклеротическим кардиосклерозом, нефросклерозом и ожирением.

Таким образом, с начала пандемии оперштаб сообщил о 191 жертве коронавируса в Пензенской области.

«Выписаны сегодня 78 человек. Итого выздоровевших - 11 371», - добавила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.