В Иссинском районе женщина-инвалид не могла получить лекарства

17.06.2024 | 09:22

Жительница из Иссинского района добилась выдачи ей лекарства только с помощью прокуратуры. Женщина - инвалид III группы должна была ежемесячно получать препарат, назначенный ей врачом-кардиологом, однако добиться этого не всегда было реально.

Сельчанка обратилась в надзорный орган, и по ее заявлению была организована проверка, во время которой выявилось нарушение законодательства.

«С марта по май участковая больница вопреки требованиям закона не обеспечила пациентку необходимым лекарством, рецепты ей не выдавали, заявки на лекарственное средство не подавали», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Прокурор района внес представление главному врачу медицинского учреждения.

«В результате его рассмотрения пациентка обеспечена лекарственным препаратом на 2 месяца, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности», - заключила Светлана Артамонова.