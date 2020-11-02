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Происшествия

Ушедший из больницы в августе пензенец найден мертвым

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«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», - такая запись появилась в посте на странице регионального отделения «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». Этими словами завершилась история поисков 50-летнего пензенца.

10 августа мужчина ушел из больницы в неизвестном направлении и пропал. Он был в спортивных брюках, футболке и тапочках. Волонтеры отметили, что человеку нужна медицинская помощь.

Информация о том, что он найден погибшим, появилась на сайте в понедельник, 2 ноября.

Как уточнили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального УМВД, тело обнаружили еще 20 октября на берегу реки Ардым в Пензенском районе. Официальное сообщение о произошедшем появилось позже из-за трудностей в установлении личности. Потребовалась дактилоскопическая экспертиза, она подтвердила, что найден именно тот человек, который пропал в августе.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/la_penza
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Гость||

А больница где находится,из которой ушел?

Гость||

а в больнице ни кто не виноват,что он от туда ушел? врачи у нас сейчас все герои и небожители,они же ковид лечат,им некогда смотреть,кто в палате отсутствует.

Гость||

Гость писал(a):

а в больнице ни кто не виноват,что он от туда ушел?
А в больницах пока комендантский час не ввели. Пришёл лечиться? Лечись. Никто насильно не держит.

Имя: Гость
Комментарий:

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