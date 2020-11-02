Ушедший из больницы в августе пензенец найден мертвым

02.11.2020 | 16:39

«Найден. Погиб. Соболезнования родным и близким», - такая запись появилась в посте на странице регионального отделения «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». Этими словами завершилась история поисков 50-летнего пензенца.

10 августа мужчина ушел из больницы в неизвестном направлении и пропал. Он был в спортивных брюках, футболке и тапочках. Волонтеры отметили, что человеку нужна медицинская помощь.

Информация о том, что он найден погибшим, появилась на сайте в понедельник, 2 ноября.

Как уточнили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе регионального УМВД, тело обнаружили еще 20 октября на берегу реки Ардым в Пензенском районе. Официальное сообщение о произошедшем появилось позже из-за трудностей в установлении личности. Потребовалась дактилоскопическая экспертиза, она подтвердила, что найден именно тот человек, который пропал в августе.