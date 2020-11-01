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Происшествия

В Пензенской области от коронавируса умерли две женщины

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В воскресенье, 1 ноября, в Пензенской области зарегистрировали две смерти от коронавирусной инфекции, осложненной субтотальной пневмонией.

О новых жертвах рассказала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Обе умершие - женщины. Младшей было 47 лет. Кроме COVID-19 у нее выявили атеросклероз и анемию. Второй жертве было 65. Она страдала ожирением III степени.

Итого в Пензенской области зарегистрировано 187 жертв коронавируса, о которых сообщил оперштаб.

«Выписаны сегодня 49 человек. Итого выздоровевших - 11 293», - добавила Черемушкина.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Младшей было 47 лет.
Корона молодеет.

Гость||

Соболезную. Будем бдительней.

Гость||

Соболезную!Здоровья всем!Берегите себя и своих родных!

Гость||

Гость писал(a):

Корона молодеет.
Но об этом запрещают писать. Даже модер убирает коменты...

Гость||

Дине кабинет на погосте пора выделить от туда вещать.

Гость||

Завтра будет 4 или 5...

Гость||

Причем тут Дина? Работа у нее такая. Может тебя вместе с компом и диваном на погост

Гость||

Гость писал(a):

Будем бдительней.
Будьте бЗдительней)))

Гость||

надо срочно худеть.

Гость||

На рынке Депо половина продавцов без масок и администрации рынка пофигу.А могли бы и температуру измерять продавцам, когда деньги за место собирают.Сегодня одна сопливилась, очередь человек 10 была.Хотя охрана энтого рынка оброк в виде продуктов с палаток берёт, им не до проверок.

Гость||

Гость писал(a):

надо срочно худеть.
Уйти в запой до победы над короной? А-то на макарошках не похудеешь...

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
надо срочно худеть.
Уйти в запой до победы над короной? А-то на макарошках не похудеешь...
Есть брокколи, капуста, тыква . Зачем вам ненужные углеводы.

Гость||

Там вон голосуют надо ли шары,гирлянды на площади вешать! Сейчас главный вопрос город к Н.Г. украсить,чтобы всем весело и радостно было!!!! Вот в чем вопрос!

Гость||

Страшно представить как сей праздник обмывают в пенсионном фонде ! Там походу гудёж стоит каждодневно и круглосуточно ! Вискарь рекой.

Имя: Гость
Комментарий:

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