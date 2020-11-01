В Пензенской области от коронавируса умерли две женщины

01.11.2020 | 19:07

В воскресенье, 1 ноября, в Пензенской области зарегистрировали две смерти от коронавирусной инфекции, осложненной субтотальной пневмонией.

О новых жертвах рассказала в личном телеграм-канале пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.

Обе умершие - женщины. Младшей было 47 лет. Кроме COVID-19 у нее выявили атеросклероз и анемию. Второй жертве было 65. Она страдала ожирением III степени.

Итого в Пензенской области зарегистрировано 187 жертв коронавируса, о которых сообщил оперштаб.

«Выписаны сегодня 49 человек. Итого выздоровевших - 11 293», - добавила Черемушкина.