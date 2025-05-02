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Происшествия

В ГАИ рассказали о сбитом пешеходе на проспекте Победы

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В четверг, 1 мая, на проспекте Победы случилось ДТП с участием пешехода. Пострадал 50-летний мужчина.

Авария произошла в 22:50 напротив магазина «Василек». 20-летняя девушка за рулем ВАЗ-2115 сбила человека, вышедшего на проезжую часть.

Кадры с места появились в Сети. На них запечатлена работа медиков. Перед машиной участницы ДТП на дороге лежат разлетевшиеся пакеты.

В комментариях к ролику пензенцы сообщали, что в аварии погибла девушка, однако информация не подтвердилась. Под колеса попал мужчина, его госпитализировали с травмами.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - пояснили в областной ГАИ.

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Источник — видео и фото группы «ЧП Пенза»
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