В ГАИ рассказали о сбитом пешеходе на проспекте Победы

02.05.2025 | 11:34

В четверг, 1 мая, на проспекте Победы случилось ДТП с участием пешехода. Пострадал 50-летний мужчина.

Авария произошла в 22:50 напротив магазина «Василек». 20-летняя девушка за рулем ВАЗ-2115 сбила человека, вышедшего на проезжую часть.

Кадры с места появились в Сети. На них запечатлена работа медиков. Перед машиной участницы ДТП на дороге лежат разлетевшиеся пакеты.

В комментариях к ролику пензенцы сообщали, что в аварии погибла девушка, однако информация не подтвердилась. Под колеса попал мужчина, его госпитализировали с травмами.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - пояснили в областной ГАИ.