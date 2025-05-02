Появились подробности жесткого ДТП в Шемышейском районе

02.05.2025 | 14:06

В жестком ДТП в Шемышейском районе, где в четверг, 1 мая, с дороги слетели 2 автомобиля, пострадал один человек. Подробности аварии сообщили в областной ГАИ.

В 11:30 на подъезде к Шемышейке столкнулись Kia Soul с 68-летним водителем и «Лада-Ларгус» под управлением 67-летнего мужчины.

Кадры появились в Сети. На них запечатлены искореженные машины и человек, лежащий на земле рядом с одной из них.

«В результате происшествия водитель автомобиля Kia Soul получил телесные повреждения и был госпитализирован», - уточнили в ГАИ.

Ранее в Госавтоинспекции рассказали подробности массового ДТП, случившегося в Пензе поздним вечером во вторник, 29 апреля. Нескольких человек госпитализировали с травмами.