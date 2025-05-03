В Каменке водитель УАЗа погиб, врезавшись в опору ЛЭП

В пятницу, 2 мая, в Каменке погиб 63-летний водитель автомобиля УАЗ.
По предварительным данным, в 12:30 напротив дома № 47 на улице Центральной машина слетела в кювет и врезалась в опору линии электропередач.
«В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте», - сообщили в областной Госавтоинспекции.
Причины и обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники полиции.
1 мая на подъезде к Шемышейке столкнулись Kia Soul с 68-летним водителем и «Лада-Ларгус» под управлением 67-летнего мужчины. Водитель Kia Soul был госпитализирован с травмами.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀