В Каменке водитель УАЗа погиб, врезавшись в опору ЛЭП

03.05.2025 | 11:36

В пятницу, 2 мая, в Каменке погиб 63-летний водитель автомобиля УАЗ.

По предварительным данным, в 12:30 напротив дома № 47 на улице Центральной машина слетела в кювет и врезалась в опору линии электропередач.

«В результате происшествия водитель от полученных травм скончался на месте», - сообщили в областной Госавтоинспекции.

Причины и обстоятельства трагедии устанавливают сотрудники полиции.

1 мая на подъезде к Шемышейке столкнулись Kia Soul с 68-летним водителем и «Лада-Ларгус» под управлением 67-летнего мужчины. Водитель Kia Soul был госпитализирован с травмами.