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Происшествия

В ночном пожаре погибли два жителя Никольска

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Поздним вечером в пятницу, 2 мая, в Никольске случился пожар, унесший жизни двух человек.

Сообщение о возгорании поступило в 23:38. На тушение огня прибыли 11 человек личного состава МЧС России, службы спасения Никольского района и Пензенского пожарно-спасательного центра. Привлекалось 4 единицы спецтехники.

В ночном пожаре погибли два жителя Никольска

Пламя уничтожило деревянный дом площадью 60 кв. м. Кроме того, оплавилась наружная стена соседнего дома на площади 25 кв. м. Пожарным удалось не допустить распространение огня на соседние жилые дома.

«На месте пожара обнаружены погибшими 72-летняя женщина и 50-летний мужчина», - сообщили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Причину пожара устанавливают специалисты.

Фото № 2 ГУ МЧС России по Пензенской области.

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Источник — видео «Пенза новости»
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