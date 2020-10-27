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Происшествия

В Сердобске росгвардейцы нашли пропавшую пенсионерку

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В понедельник, 26 октября, в Сердобске произошел инцидент: пропала 78-летняя женщина, страдающая психическим расстройством. В 6:00 об этом в полицию сообщили родственники пенсионерки. Они рассказали, что бабушка ушла из дома около часа назад, когда все спали.

Ориентировка с приметами женщины была немедленно передана всем экипажам группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии, патрулирующим улицы Сердобска.

На улице Ленина стражи порядка увидели пожилую женщину, похожую по описанию на разыскиваемую пенсионерку. Они спросили у горожанки имя и фамилию. Та назвалась, и правоохранители убедились, что ищут именно ее.

«Женщину доставили домой и передали родственникам», - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Пензенской области.

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Источник — фото пресс-службы Управления Росгвардии по Пензенской области
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Гость||

а как же обошлись без детишек из Лизы?!

Они пропустили такой повод для пиара своей фейковой организации!

Гость||

Они спали

Гость||

В Сердобске на ул. Гоголя в зарослях бурьяна еще никто не заблудился?

Гость||

Гость писал(a):

Они спали
зло не спит!

Гость||

На улицу Гоголя направили все группы задержаний с косами, ща скосят

Имя: Гость
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