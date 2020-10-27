50-летняя жительница Пензенской области стала 175-й жертвой вируса

27.10.2020 | 19:41

Во вторник, 27 октября, оперативный штаб Пензенской области сообщил о 175-й жертве коронавируса. Ею стала женщина 1970 года рождения.

«Сопутствующие: артериальная гипертензия. Сахарный диабет второго типа, ожирение третьей степени. Осложнение: тотальная пневмония», - уточняется в сводке.

В этот день из больниц области выписали 125 человек, перенесших коронавирус. Общее число выздоровевших достигло 10 719.

За все время пандемии опасной инфекцией заразились 14 583 человека, в том числе 877 несовершеннолетних.