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Происшествия

50-летняя жительница Пензенской области стала 175-й жертвой вируса

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Во вторник, 27 октября, оперативный штаб Пензенской области сообщил о 175-й жертве коронавируса. Ею стала женщина 1970 года рождения.

«Сопутствующие: артериальная гипертензия. Сахарный диабет второго типа, ожирение третьей степени. Осложнение: тотальная пневмония», - уточняется в сводке.

В этот день из больниц области выписали 125 человек, перенесших коронавирус. Общее число выздоровевших достигло 10 719.

За все время пандемии опасной инфекцией заразились 14 583 человека, в том числе 877 несовершеннолетних.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Врач, писал 6 февраля

Стоит ли россиянам серьезно беспокоиться по поводу нового вируса? Понятно, что даже в случае развития пандемии большинство из нас либо вообще не заболеют, либо перенесут новую инфекцию в легкой форме, так же как почти все восприимчивые жители планеты уже переболели «свиным гриппом». Однако для тех, пусть даже немногих, у кого разовьется тяжелая форма, 2019-nCoV станет фатальной угрозой. Посему вопрос, не раздута ли паника, остается философским.

Мы не впервые сталкиваемся с новой для человечества вирусной эпидемией, и благодаря современным эпидемиологическим службам ВОЗ, национальным службам здравоохранения, а также СМИ тревожные новости быстро облетают планету, возбуждая как обывателей, так и производителей всего, что может или (как правило) не может помочь. На моем веку человечество боялось ВИЧ, тех же SARS и MERS, прионного коровьего бешенства, «свиного гриппа», лихорадки Эбола. Все эти инфекции перешли к человеку от животных, какие-то остаются крайне актуальными и сегодня (ВИЧ), какие-то не покинули природные очаги, и мы научились успешно их профилактировать вакцинацией (Эбола), какие-то исчезли (SARS), а есть и те, что уже не особо пугают, несмотря на все еще высокую абсолютную смертность («свиной грипп»).

Так было, есть и будет.

...Собственно, ничего не изменилось. Только паника огромная, раздутая проходимцами, обтяпывающими попутно свои делишки. Разорение малого бизнеса (не ходи в магазин, там вирус - купи через онлайн), принудительный перевод на удаленку (какая экономия - теперь работник сам оплачивает себе рабочее место,электричество и прочее), запрет митингов и вообще оппозиционной деятельности (виррус, надо поберечься)...

Гость||

Около 1000 медработников умерло с начала мая, от 27 лет. Разве раньше было такое?

Гость||

Гость писал(a):

Около 1000 медработников умерло с начала мая, от 27 лет. Разве раньше было такое?

Это ещё о которых сообщили коллеги с подтверждением, а сколько ещё неизвестно. С поселков и деревень.

Гость||

Везёт китайцам, спокойно живут и работают, знают что больницы не загружены и их полечут.Если вирусом должно переболеть энное количество, чтобы он ослаб, так и помог бы Китай всему человечеству .Нет, кто то через них два раза болеть должен.

Имя: Гость
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