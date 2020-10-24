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Происшествия

Кузнечане обсуждают в соцсети серьезный пожар

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В среду, 24 октября, в группе «Подслушано в Кузнецке» появилось видео, на котором запечатлены густые клубы черного дыма и пожарная машина.

«Возле «Арены» горит магазин мебели (цех!)», - написал автор. («Арена» - ледовый дворец на улице Ленина. - Прим. ред.).

«Это не возле «Арены», а возле кладбища, где церковь. Ул. Октябрьская. Там уже раза 2 горели эти помещения», - уточнила участница обсуждения.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Пензенской области рассказали подробности. Сигнал о возгорании в здании на улице Октябрьской в Кузнецке поступил на пульт дежурного в 11:46.

«Горит кровля цеха по производству мебели на площади 400 квадратных метров. Угрозы распространения огня и пострадавших нет. Работают подразделения 6, 8 и 9-й пожарно-спасательных частей» - рассказали в МЧС.

На борьбу с огнем привлекалось 5 единиц техники и 18 человек личного состава. В 13:34 пожар был ликвидирован.

16 августа на улице Энгельса (район Окружной) в Пензе загорелась крыша ангара, принадлежащего поставщику мебельной фурнитуры, площадью 500 квадратных метров. Огонь ее полностью уничтожил. На месте ЧП работало 25 спасателей, прибывших на 7 спецмашинах. Погибших и пострадавших нет. Причину возгорания предстоит установить специалистам.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/podslushanokuzneck, фото № 2 - ГУ МЧС России по Пензенской области,
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