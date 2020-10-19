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Происшествия

Жертвой наезда на Южной Поляне стала 14-летняя девочка

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В понедельник, 19 октября, отделение пропаганды УГИБДД регионального УМВД уточнило информацию по аварии, которая случилась накануне на улице Калинина в Пензе.

По предварительным данным, в 17:20 неустановленный водитель сбил пешехода напротив дома № 61 и скрылся. Сообщалось, что под колеса попала женщина 20-25 лет.

На данный момент установлено, что жертвой наезда стала девочка 2006 года рождения. Ее госпитализировали.

Правоохранители определили, что подростка сбил 29-летний водитель Mercedes-Benz GL500 4 Matic. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Здоровья девочке!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Правоохранители определили, что подростка сбил 29-летний водитель Mercedes-Benz GL500 4 Matic.
кого из чинуш сынок??

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Mercedes-Benz GL500 4 Matic
Ну вот, скучно ведь без тазофобов теперь будет, где их заполошные визги?

Гость||

Куда всё летят

Гость||

Не повезло девочке-подростку. Теперь придется оплачивать ремонт мерса и моральный ущерб его водителю.

Гость||

Гость писал(a):

Теперь придется оплачивать ремонт мерса и моральный ущерб его водителю.
Не удивлюсь - присуждающие с водилой, с одной кагорты.

Гость||

УК РФ Статья 125. Оставление в опасности

Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние, -

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев, либо лишением свободы на срок до одного года.

Гость||

Причём по ценам оригинальных запчастей. Жуть! Придётся родителям девочки подыскивать себе съёмное жильё((

Гость||

На алкашку проверить смогли? Не девочку.

Гость||

А девочка трезвая была?

Гость||

16:20 забудь, лазейку нашли - он ведь уехал и значит не знал в каком она состоянии.

Гость||

Гость|19.10.2020 16:20|

Причём по ценам оригинальных запчастей. Жуть! Придётся родителям девочки подыскивать себе съёмное жильё((

Слышь,ты, придурок"гость"что за чушь ты пишешь?разве кусок железа стоит дороже человеческой жизни? ты хоть иногда свой остаток мозга включай, прежде чем что то говорить!Этот вадила пусть теперь хату и всё имущество продаёт и из церкви не вылазит за своё злодеяние.Пусть молится чтобы невинная девочка выжила!

Гость||

Гость писал(a):

Не повезло девочке-подростку. Теперь придется оплачивать ремонт мерса и моральный ущерб его водителю.

Гость писал(a):

Причём по ценам оригинальных запчастей. Жуть! Придётся родителям девочки подыскивать себе съёмное жильё((
Гость писал(a):
А девочка трезвая была?
Простите, вы в своем уме? Даже такая новость собирает толпу фриков! Девочке скорейшего выздоровления!

Гость||

Определение "жертва" как то не подходит (на мой взгляд), слишком грубо, написали бы "постражавшая"...

Гость||

"Пострадавшая"

Имя: Гость
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