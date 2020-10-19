Жертвой наезда на Южной Поляне стала 14-летняя девочка

19.10.2020 | 15:41

В понедельник, 19 октября, отделение пропаганды УГИБДД регионального УМВД уточнило информацию по аварии, которая случилась накануне на улице Калинина в Пензе.

По предварительным данным, в 17:20 неустановленный водитель сбил пешехода напротив дома № 61 и скрылся. Сообщалось, что под колеса попала женщина 20-25 лет.

На данный момент установлено, что жертвой наезда стала девочка 2006 года рождения. Ее госпитализировали.

Правоохранители определили, что подростка сбил 29-летний водитель Mercedes-Benz GL500 4 Matic. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства случившегося.