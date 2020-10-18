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Происшествия

Неизвестный водитель сбил молодую женщину на ул. Калинина

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Вечером в воскресенье, 18 октября, на Южной Поляне в Пензе сбили женщину.

«По предварительным данным, в 17:20 неустановленный водитель допустил наезд на пешехода на улице Калинина, 61», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Личность пострадавшей пока не установлена. По словам очевидцев, ей около 20-25 лет.

Женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают предполагаемого виновника ДТП. Очевидцев, которые могут сообщить какую-либо информацию о случившемся, просят позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-03.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — Фото vk.com/sova_penza
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Гость||

Там разве нет камер? К тому же ещё светло сегодня в это время было

Гость||

Ну вот и ещё одна больше не верит в безответственность пешеходов.

Гость||

Шла бессмертная во тьме и напролом? Не видно пешеходного перехода

Гость||

Гость писал(a):

К тому же ещё светло сегодня в это время было
Заход солнца 16:59. Плюс густая облачность, дождь. Темно как у кое кого кое где.

Гость||

Вы видели эту аварию такое пишите. Я очевидец и это было на моих глазах. Он сбил ее на пешеходном переходе, до кучи еще и проехал по ней. Она от пешеходного перехода так отлетела. Что за люди, не видели а что то говорят

Гость||

Гость писал(a):

Я очевидец
а что в погоню не рванул?

Гость||

Ну к сожалению мои ноги так бежать не умеют как этот мерс

Гость||

Гость писал(a):

Гость|18.10.2020 19:11|

Ну к сожалению мои ноги так бежать не умеют как этот мерс

еще и глазки плохо видят и номерок не запомнил

Гость||

Ты не знаешь что там было так и помалкивай. Умник тут нашелся.

Гость||

Гость писал(a):

Гость|18.10.2020 19:22|

Ты не знаешь что там было так и помалкивай. Умник тут нашелся.

да откуда мне знать так как очевидец

Гость писал(a):

Я очевидец и это было на моих глазах.
Гость писал(a):
как этот мерс
специалист марку определил а номерочки нет.

Гость||

А где это я написал что именно я эту марку определил?

Гость||

Че ещё за молодая женщина? Что за глупое выражение.

Гость||

Гость писал(a):

Что за глупое выражение.
Так ты же дурачок, и выражения тебе глупые полагаются. А как же?

Гость||

Ну и дурынды вы все

Гость||

Гость писал(a):

Гость|18.10.2020 19:33|

А где это я написал что именно я эту марку определил?

Гость писал(a):
как этот мерс
Гость писал(a):
Я очевидец

Имя: Гость
Комментарий:

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