Неизвестный водитель сбил молодую женщину на ул. Калинина

18.10.2020 | 18:37

Вечером в воскресенье, 18 октября, на Южной Поляне в Пензе сбили женщину.

«По предварительным данным, в 17:20 неустановленный водитель допустил наезд на пешехода на улице Калинина, 61», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.

Личность пострадавшей пока не установлена. По словам очевидцев, ей около 20-25 лет.

Женщина получила травмы и была доставлена в больницу.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают предполагаемого виновника ДТП. Очевидцев, которые могут сообщить какую-либо информацию о случившемся, просят позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-03.