Неизвестный водитель сбил молодую женщину на ул. Калинина

Вечером в воскресенье, 18 октября, на Южной Поляне в Пензе сбили женщину.
«По предварительным данным, в 17:20 неустановленный водитель допустил наезд на пешехода на улице Калинина, 61», - сообщили в отделе пропаганды регионального управления ГИБДД.
Личность пострадавшей пока не установлена. По словам очевидцев, ей около 20-25 лет.
Женщина получила травмы и была доставлена в больницу.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают предполагаемого виновника ДТП. Очевидцев, которые могут сообщить какую-либо информацию о случившемся, просят позвонить по телефонам: 59-90-02, 59-90-03.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Там разве нет камер? К тому же ещё светло сегодня в это время было