В Кузнецке 32 человека тушили пожар в старинном здании на ул. Калинина

14.10.2020 | 10:06

В ночь на среду, 14 октября, в Кузнецке случился пожар. Сигнал о возгорании в старинном двухэтажном доме, расположенном на улице Калинина, 136, поступил в ГУ МЧС России по Пензенской области в 01:18.

В пресс-службе управления пояснили, что одноподъездное здание общей площадью 760 квадратных метров было расселено.

Судя по фото с места ЧП, появившимся в местной группе «Подслушано в Кузнецке» во «ВКонтакте», больше пострадал второй этаж - деревянный, первый выполнен в кирпиче.

«Привлекалось 8 единиц техники и 32 человека личного состава», - уточнили в МЧС.

Кузнечане откликнулись на печальное событие.

«Вряд ли когда-нибудь еще в Кузнецке будут строить такие красивые дома. Сносите и ставьте свои унылые девятиэтажные муравейники и ларьки с бухлишком. Лучшего вы не достойны. А потом думайте, как привлекать туристов в регион и где оно, ваше наследие. Ни истории, ни культуры...» - написала пользовательница.

«Жалко, конечно, это же старинный дом, кому-то помешал, он бы еще простоял не один десяток лет, построят на этом месте какую-нибудь халупу, что сейчас строят, один вид, а качества никакого, через 20 лет все новые постройки будут разваливаться, просто в городе нет хозяина», - отреагировал другой комментатор.