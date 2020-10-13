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Происшествия

Пензенец поделился видео серьезного пожара на Галетной улице

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Вечером в понедельник, 12 октября, на улице Галетной в Пензе загорелись надворные постройки. Роликом с места происшествия поделился с пользователями соцсети «ВКонтакте» очевидец.

На кадрах запечатлены охваченные огнем строения. Пламя перекинулось и на дерево, растущее рядом.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России рассказали, что вызов пожарным поступил в 18:05. Ликвидацией огня занимались 22 человека, прибывших на 5 спецмашинах.

«Деревянные надворные постройки площадью 300 квадратных метров выгорели на площади 100 квадратных метров. Пострадавших, погибших нет», - добавили спасатели.

Самый крупный пожар в областном центре, потрясший его жителей, произошел вечером 6 октября. Сгорел ресторан «Засека». Предварительная причина возгорания, по мнению специалистов, связана с вентиляционной системой здания. Точную причину ЧП установят следователи.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео vk.com/penza_live
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