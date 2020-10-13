Пензенец поделился видео серьезного пожара на Галетной улице

13.10.2020 | 09:54

Вечером в понедельник, 12 октября, на улице Галетной в Пензе загорелись надворные постройки. Роликом с места происшествия поделился с пользователями соцсети «ВКонтакте» очевидец.

На кадрах запечатлены охваченные огнем строения. Пламя перекинулось и на дерево, растущее рядом.

В пресс-службе регионального ГУ МЧС России рассказали, что вызов пожарным поступил в 18:05. Ликвидацией огня занимались 22 человека, прибывших на 5 спецмашинах.

«Деревянные надворные постройки площадью 300 квадратных метров выгорели на площади 100 квадратных метров. Пострадавших, погибших нет», - добавили спасатели.

Самый крупный пожар в областном центре, потрясший его жителей, произошел вечером 6 октября. Сгорел ресторан «Засека». Предварительная причина возгорания, по мнению специалистов, связана с вентиляционной системой здания. Точную причину ЧП установят следователи.