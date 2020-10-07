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Глас народа | Помним... «Засека»: пензенец показал, что осталось от ресторана

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В среду, 7 октября, горожанин Евгений Лосяков поделился с редакцией портала PenzaInform.ru кадрами пепелища на месте легендарного ресторана «Засека».

Ролик был сделан с высоты. На кадрах видно, как сильно здание пострадало от пожара, от него практически ничего не осталось.

Ресторан загорелся вечером 6 октября. В момент ЧП в заведении были люди. Снимки и видео, запечатлевшие бушующее пламя, заполонили паблики в соцсетях.

Как рассказал на пресс-конференции начальник регионального ГУ МЧС России Сергей Козлов, около 19:00 один из сотрудников заведения вышел во двор для перерыва и заметил черный дым, шедший из вентиляционной шахты у служебного выхода, однако значения этому не придал. А в 19:20 сработала пожарная сигнализация. Люди покинули ресторан и увидели, что крыша здания полыхает.

Сейчас специалисты выясняют, что послужило причиной инцидента. Предварительная версия связана с вентиляционной системой заведения.

Здание ресторана считалось историческим, уникальным. Оно было построено в 1977 году. Пожар в знаковом для пензенцев месте огорчил как жителей областного центра, так и других населенных пунктов.

«Очень жалко! Такой ресторан, со своей историей, прекрасной кухней! Как говорится и не осталось ни-че-го...», «Я плачу», «Засека» - это архитектурный памятник зодчества, он такой был один в мире, уникальный, и его уничтожили», - поделились эмоциями в соцсетях пользователи.

«Помним… «Засека», - подписал свои кадры Евгений.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Спасибо его хозяину.

Гость||

Да сколько ж можно то!

Гость||

Гость писал(a):

Да сколько ж можно то!
Не грози, Южному Централу!

Гость||

На фото мы видим слаженную и чёткую работу пожарных,которые вовремя прибыли,брали воду из гидранта и ближайшего озера,но которым помешали "зеваки".

Гость||

Ну сгорела и сгорела, чего метаться-то? Я там 100 лет назад был!

Гость||

Почерк рецидивиста жулябина.

Гость||

Очень жаль. Пензенская достопримечательность.

Гость||

Гость писал(a):

Очень жаль. Пензенская достопримечательность.
Дурачок пишет.

Гость||

Какой смысл тут писать комменты, если эти журналюхи все комменты трут

Гость||

Вам не надоело смаковать эту новость?

Гость||

Так журналисты и смакуют. Кто и что сказал. 20 раз одно и тоже

Имя: Гость
Комментарий:

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