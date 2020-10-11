Мария Гаврюшина рассказала о приключившемся с ней несчастье

11.10.2020 | 10:58

Председатель регионального отделения Российского детского фонда Мария Гаврюшина сообщила о приключившемся с ней несчастье. Пост об этом она разместила в соцсетях в субботу, 10 октября.

«Слезы высохли... но страх еще не проходит. Друзья. У меня случилось горе. У меня сгорел дом. Вот так. В секунды. Огонь просто слизал детские комнаты. Спасибо ребятам, которые тушили. Это страшно. Страшно от запаха. Страшно видеть головешки... залитые учебники... детские вещи черные...

Только вчера мы обсуждали на работе, как в этом году поедем опять поздравлять спасателей и врачей скорой. И вот они уже стоят тут...

Я, наверное, пока не знаю, что делать. Но я обязательно пойму. Я сильная. И счастливая. Потому что дети живы. И даже белок вытащили. Потому что днем, а не ночью. Тогда бы не проснулись. Никто и никогда уже», - рассказала Мария Гаврюшина.

Дом, в котором случился пожар, находится на Комсомольской улице в Бессоновке. Судя по размещенному Марией видео с места происшествия, полностью выгорели второй этаж и чердак. Теперь потребуется длительное восстановление.