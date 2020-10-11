Сетевое издание|18+|Воскресенье|11 окт 2020|12:18
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Мария Гаврюшина рассказала о приключившемся с ней несчастье

Печать

Председатель регионального отделения Российского детского фонда Мария Гаврюшина сообщила о приключившемся с ней несчастье. Пост об этом она разместила в соцсетях в субботу, 10 октября.

«Слезы высохли... но страх еще не проходит. Друзья. У меня случилось горе. У меня сгорел дом. Вот так. В секунды. Огонь просто слизал детские комнаты. Спасибо ребятам, которые тушили. Это страшно. Страшно от запаха. Страшно видеть головешки... залитые учебники... детские вещи черные...

Только вчера мы обсуждали на работе, как в этом году поедем опять поздравлять спасателей и врачей скорой. И вот они уже стоят тут...

Я, наверное, пока не знаю, что делать. Но я обязательно пойму. Я сильная. И счастливая. Потому что дети живы. И даже белок вытащили. Потому что днем, а не ночью. Тогда бы не проснулись. Никто и никогда уже», - рассказала Мария Гаврюшина.

Дом, в котором случился пожар, находится на Комсомольской улице в Бессоновке. Судя по размещенному Марией видео с места происшествия, полностью выгорели второй этаж и чердак. Теперь потребуется длительное восстановление.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — видео www.instagram.com/detipenza58
0
0
0
0
 
Гость||

Это новость областного масштаба? Я сочувствую конечно, председателю регионального отделения Российского детского фонда, но почему об этом надо писать в новостной ленте города и области??? Для чего?

Гость||

надо скинуться, помочь посильно

Гость||

Гость писал(a):

Это новость областного масштаба? Я сочувствую конечно, председателю регионального отделения Российского детского фонда, но почему об этом надо писать в новостной ленте города и области??? Для чего?
С такой же целью можно спросить: а зачем писать про столкновение двух машин? Где областной масштаб? Про отсутствие отопления в десяти домах- так, местечково, про концертик в ДК- чЁ, областной или городской масштаб? Может, тогда в масштабированные ленты стоит заглянуть? Советчики..

Гость||

сначала найти причину, кто и как виноват, потом уже думать. статья сразу давит на жалость, типа скиньтесь. может они там бухали не просыхая.

Гость||

Благодаря таким новостям и узнаешь ,что в есть действующий ,с персоналом и финансами Детский фонд . А так думалось,что вся помощь детям в Пензе это ящики в магазинах.

Гость||

Единоросы пусть помогут они в беде не бросают скинуться деньгами.

Гость||

Наверное,это самая незащищенная и бедная категория пензенцев. Пока будет : кто чем может спаааамажите чем мааааажите; а затем команда по бюджетникам : помочь в размере дневного заработка под ведомость

Гость||

нет веры никому

Гость||

Гость писал(a):

Гость писал(a):
Это новость областного масштаба? Я сочувствую конечно, председателю регионального отделения Российского детского фонда, но почему об этом надо писать в новостной ленте города и области??? Для чего?
С такой же целью можно спросить: а зачем писать про столкновение двух машин? Где областной масштаб? Про отсутствие отопления в десяти домах- так, местечково, про концертик в ДК- чЁ, областной или городской масштаб? Может, тогда в масштабированные ленты стоит заглянуть? Советчики..
Про ДТП пишут, дабы другие водители и пешеходы сделали выводы из данных ситуаций и были внимательнее на дорогах, отсутствие отопления в десяти домах, как Вы пишете, касается отнюдь не одной семьи и не двух и свидетельствует о состоянии нашей городской системы ЖКХ, концертик в ДК- массовое мероприятие в городе. Здесь же человек выложил пост в личных!!! соцсетях, но почему то это перекочевало на Пензинформ.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте