МЧС о пожаре в ресторане «Засека»: Зеваки затрудняли работу спасателей

07.10.2020 | 11:41

В среду, 7 октября, на пресс-конференции, посвященной ЧП в ресторане «Засека», руководитель ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов отметил, что толпа зевак, собравшаяся у горящего здания, мешала работе пожарных расчетов.

«Они создают угрозу не только нам, но и себе создают угрозу. В результате тушения пожара вчера было эвакуировано 17 кислородных баллонов с объекта. Представьте себе, если взрывается кислородный баллон, он разворачивается просто и, как бритвой, срезает все, что находится рядом», - рассказал Сергей Козлов.

Глава ведомства призвал людей помнить о самосохранении и собственной безопасности.

«Во все времена все беды всем миром решали, пожар тушили все, кто приходил. А в данной ситуации, кроме как снимают и выкладывают это в интернет, никому легче не делают», - отметил Сергей Козлов.

Ресторан «Засека» загорелся во вторник, 6 октября, первые сообщения о ЧП поступили от очевидцев около 20:00. Пожару был присвоен второй уровень сложности. Из здания эвакуировали 47 человек (посетителей и сотрудников).

Локализовать огонь удалось около 21:00, в 22:13 пожар был ликвидирован. Пламя уничтожило строение почти полностью.