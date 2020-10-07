Сетевое издание|18+|Среда|7 окт 2020|13:28
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+16oC
+17oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

МЧС о пожаре в ресторане «Засека»: Зеваки затрудняли работу спасателей

Печать

В среду, 7 октября, на пресс-конференции, посвященной ЧП в ресторане «Засека», руководитель ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов отметил, что толпа зевак, собравшаяся у горящего здания, мешала работе пожарных расчетов.

«Они создают угрозу не только нам, но и себе создают угрозу. В результате тушения пожара вчера было эвакуировано 17 кислородных баллонов с объекта. Представьте себе, если взрывается кислородный баллон, он разворачивается просто и, как бритвой, срезает все, что находится рядом», - рассказал Сергей Козлов.

Глава ведомства призвал людей помнить о самосохранении и собственной безопасности.

«Во все времена все беды всем миром решали, пожар тушили все, кто приходил. А в данной ситуации, кроме как снимают и выкладывают это в интернет, никому легче не делают», - отметил Сергей Козлов.

Ресторан «Засека» загорелся во вторник, 6 октября, первые сообщения о ЧП поступили от очевидцев около 20:00. Пожару был присвоен второй уровень сложности. Из здания эвакуировали 47 человек (посетителей и сотрудников).

Локализовать огонь удалось около 21:00, в 22:13 пожар был ликвидирован. Пламя уничтожило строение почти полностью.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Он рассказал, что технические системы в заведении были исправны. Работал и пожарный гидрант во дворе. При тушении использовали не только его, но и воду из ближайшего пруда.

По словам Сергея Козлова, все ответственные службы сработали своевременно

penzainform.ru писал(a):

Сергей Козлов отметил, что толпа зевак, собравшаяся у горящего здания, мешала работе пожарных расчетов.
Вот оказывается кто виноват.

Гость||

Буртосне по вечерам нечем заняться. Праздно шатаются.

Гость||

Что, зеваки впервые появились, вы не знаете, что они всегда бывают и МЧСдолжны быть готовы к этому.

Гость||

Гость писал(a):

Вот оказывается кто виноват.
penzainform.ru писал(a):
Представьте себе, если взрывается кислородный баллон, он разворачивается просто и, как бритвой, срезает все, что находится рядом», - рассказал Сергей Козлов.
Все пол делу сказал. Задолбали уже уроды и дебилы со смартфонами, смакующие всякие трагедии. А случись что, пожарные за них бы ответили по полной.

Гость||

Дурачок интернетный тут как тут прокомментировать спешит. А смолчал бы - за умного сошёл.

Гость||

Гость писал(a):

Что, зеваки впервые появились, вы не знаете, что они всегда бывают и МЧСдолжны быть готовы к этому.

А кто сказал что не были готовы?

Гость||

Гость писал(a):

Что, зеваки впервые появились, вы не знаете, что они всегда бывают и МЧСдолжны быть готовы к этому.

Да, окатить водой разок, может дойдёт...

Гость||

Еще одно мгновенье —

И легкий огонек

Сосновые поленья

Окутал, обволок.

Эй, пожарная бригада,

Поторапливаться надо!

Запрягайте десять пар.

Едем, едем на пожар.Не мешайте, ротозеи,

Расходитесь поскорее!

Что устроили базар?

Тут не ярмарка — пожар!

Гость||

душевно горело

Гость||

Бедные яжематери,силиконовые нищебродки,где же им теперь искать богатеньких?где же сфоткать свою силиконовую попу и показать всем ,какая я крутая,Я в Засеке жру!!

Гость||

Главная новость теперь на 2 недели! Ежедневно горят дома и последнее имущество у обычных граждан- никому нет дела, где они будут жить, во что оденут своих детей! Как будто бесплатная столовка для всех желающих сгорела!

Гость||

ну тут у буржуя сгорело то что ему из начально не принадлежало а было государственное

Гость||

Не зеваки,а граждане Российской Федерации.

Гость||

буржуй свою страховку получит. не зря же полностью всё сгорело

Гость||

Люди оказывали моральную поддержку работникам МЧС.

← Ctrl пред.
12
след. Ctrl →
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте