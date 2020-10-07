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Происшествия

К трагедии на ул. Казанской в Пензе могло привести курение

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Начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов прокомментировал трагический пожар в частном доме, в результате которого погибли двое мужчин. Инцидент произошел вечером во вторник, 6 октября, на Казанской улице.

«Помимо того, что мы работали на ресторане «Засека», еще было несколько пожаров, но мы участвовали в их тушении, передислоцировали силы. Сил и средств было достаточно», - подчеркнул Козлов.

Предполагаемая причина трагедии на Казанской - неосторожность при курении.

«Семья неблагополучная», - резюмировал начальник ГУ МЧС.

Окончательная причина пожара в «Засеке» также пока не установлена. По словам Сергея Козлова, одна из предполагаемых связана с вентиляционной системой.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
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