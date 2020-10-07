Сетевое издание|18+|Среда|7 окт 2020|10:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

При пожаре в Пензе погибли двое мужчин

Печать

Два человека погибли в результате пожара, произошедшего на улице Казанской в Пензе вечером во вторник, 6 октября.

Сообщение о возгорании в частном жилом доме № 12 поступило в 20:23. На место ЧП выехали 28 сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области и 7 спецавтомобилей.

Очевидцы опубликовали записи, сделанные на месте пожара, в городских группах в соцсетях. На них запечатлено, как полыхало строение. Из него эвакуировали 11 человек, еще одного спасли.

«Дом деревянный, общей площадью 200 кв. м, крытый шифером. Сгорела кровля по всей площади и квартира № 4 общей площадью 50 кв. м. Выгорело внутри трех квартир на площади 75 кв. м», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

В результате случившегося погибли двое мужчин. Одному было 63 года, личность второго пока не установлена.

По факту пожара проведут проверку.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

Источник — фото ГУ МЧС России по Пензенской области
0
0
0
0
 
Гость||

Приехали без воды,какого спрашивается тогда ехали,а конечно все на засеку ушло

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте