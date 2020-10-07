При пожаре в Пензе погибли двое мужчин

Два человека погибли в результате пожара, произошедшего на улице Казанской в Пензе вечером во вторник, 6 октября.
Сообщение о возгорании в частном жилом доме № 12 поступило в 20:23. На место ЧП выехали 28 сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области и 7 спецавтомобилей.
Очевидцы опубликовали записи, сделанные на месте пожара, в городских группах в соцсетях. На них запечатлено, как полыхало строение. Из него эвакуировали 11 человек, еще одного спасли.
«Дом деревянный, общей площадью 200 кв. м, крытый шифером. Сгорела кровля по всей площади и квартира № 4 общей площадью 50 кв. м. Выгорело внутри трех квартир на площади 75 кв. м», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.
В результате случившегося погибли двое мужчин. Одному было 63 года, личность второго пока не установлена.
По факту пожара проведут проверку.
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Приехали без воды,какого спрашивается тогда ехали,а конечно все на засеку ушло