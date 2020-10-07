При пожаре в Пензе погибли двое мужчин

07.10.2020 | 09:12

Два человека погибли в результате пожара, произошедшего на улице Казанской в Пензе вечером во вторник, 6 октября.

Сообщение о возгорании в частном жилом доме № 12 поступило в 20:23. На место ЧП выехали 28 сотрудников ГУ МЧС России по Пензенской области и 7 спецавтомобилей.

Очевидцы опубликовали записи, сделанные на месте пожара, в городских группах в соцсетях. На них запечатлено, как полыхало строение. Из него эвакуировали 11 человек, еще одного спасли.

«Дом деревянный, общей площадью 200 кв. м, крытый шифером. Сгорела кровля по всей площади и квартира № 4 общей площадью 50 кв. м. Выгорело внутри трех квартир на площади 75 кв. м», - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС.

В результате случившегося погибли двое мужчин. Одному было 63 года, личность второго пока не установлена.

По факту пожара проведут проверку.