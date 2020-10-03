В Пензе загорелся третий за последние двое суток автомобиль

03.10.2020 | 17:23

В субботу, 3 октября, в пензенском микрорайоне ГПЗ-24 пламя охватило припаркованный у многоэтажки автомобиль.

Видео с места событий выложил в соцсеть «ВКонтакте» очевидец. На нем видно, как из спецмашины выскакивают чеверо пожарных и разматывают рукав.

Один из них подбегает к пылающей машине и направляет струю воды. Огонь моментально превращается в густые клубы дыма, которые поднимаются вверх вдоль стены дома.

«Антонова, 14. Время 16:50», - написал автор.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС Пензенской области, сигнал о возорании поступил в 16:41. На ликвидацию пожара выезжали 6 человек личного состава муниципальной пожарной части. В автомобиле ВАЗ-2112 выгорел моторный отсек на площади 1 квадратный метр.

За последние двое суток это третий случай возгорания автомобиля. В ночь на 2 октября на Ладожской вспыхнули сразу два автомобиля - Land Rover Sport и Chevrolet. Их тушили девять пожарных с привлечением двух единиц техники.