В Пензенской области коронавирус унес еще две жизни

30.09.2020 | 19:23

В среду, 30 сентября, оперативный штаб Пензенской области сообщил о смерти от коронавируса еще двоих жителей региона.

Это мужчины 1957 и 1963 года рождения. У обоих COVID-19 осложнился двусторонней сливной пневмонией.

У первого в числе сопутствующих заболеваний указаны: хроническая ишемическая болезнь сердца (ХИБС), атероскротический кардиосклероз, синдром слабости синусового узла, фибрилляция предсердий, артериальная гипертензия.

У второго - ХИБС, атероскротический кардиосклероз, атеросклероз аорты коронарных церебральных артерий, артериальная гипертензия, хронический калькулезный холецистит. В этом случае осложнением также стали распространенный геморрагический синдром, сепсис.

30-го числа из больниц области выписали 77 пациентов. Число перенесших коронавирус равняется 8 962.