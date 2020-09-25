Соцсети: На Изумрудной Ford не пропустил маршрутку

25.09.2020 | 15:55

Днем в пятницу, 25 сентября, в селе Засечном Пензенского района произошла авария с участием общественного транспорта.

«ДТП на Изумрудной, Ford не пропустил маршрутку. Светофор на перекрестке отключен. Время 15:07», - написал автор снимка, размещенного в соцсети «ВКонтакте».

На кадре запечатлены столкнувшиеся машины - микроавтобус № 149 и легковой автомобиль. Несколько мужчин рассматривают повреждения, которые получили автомобили.

В отделении пропаганды областного управления Госавтоинспекции порталу PenzaInform.ru сообщили, что информация о ДТП в дежурную часть не поступала. По всей видимости, люди при столкновении не пострадали.