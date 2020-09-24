Пьяное ДТП в Наровчате: на ребенка рухнул снесенный столб

24.09.2020 | 15:16

В Наровчате 27-летнюю автолюбительницу осудили за отказ от медицинского освидетельствования после дорожно-транспортного происшествия.

По делу установлено, что 23 августа женщина приехала на автомобиле Mazda в гости к дальним родственникам, с которыми употребляла спиртное. Когда вечером она собралась домой и села за руль, случилась авария.

«Сдавая задним ходом, она совершила наезд на препятствие - металлический стол и столб, который в последующем упал на ребенка 2007 года рождения», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Девочку госпитализировали, у нее диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась. За это суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управлять транспортом на полтора года.

«Дело об административном правонарушении - совершении ДТП с причинением вреда здоровью потерпевшей - будет рассмотрено после проведения автотехнической и судебно-медицинской экспертиз», - уточнили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе.