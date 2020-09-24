Сетевое издание|18+|Четверг|24 сен 2020|16:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+18oC
+19oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

Пьяное ДТП в Наровчате: на ребенка рухнул снесенный столб

Печать

В Наровчате 27-летнюю автолюбительницу осудили за отказ от медицинского освидетельствования после дорожно-транспортного происшествия.

По делу установлено, что 23 августа женщина приехала на автомобиле Mazda в гости к дальним родственникам, с которыми употребляла спиртное. Когда вечером она собралась домой и села за руль, случилась авария.

«Сдавая задним ходом, она совершила наезд на препятствие - металлический стол и столб, который в последующем упал на ребенка 2007 года рождения», - сообщили в пресс-службе Наровчатского районного суда.

Девочку госпитализировали, у нее диагностировали черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

От прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения женщина отказалась. За это суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 30 000 рублей с лишением права управлять транспортом на полтора года.

«Дело об административном правонарушении - совершении ДТП с причинением вреда здоровью потерпевшей - будет рассмотрено после проведения автотехнической и судебно-медицинской экспертиз», - уточнили порталу PenzaInform.ru в пресс-службе.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

можно купить и мазду, а вывести из себя деревню - нет

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте